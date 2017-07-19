باحثون يتوصلون لطريقة جديدة تُعزز قوة الجهاز المناعي

توصل فريق دولي من الأطباء، إلى آلية جديدة، تعزز قدرات الخلايا التائية في الجهاز المناعي، لتغيير الاستجابة المناعية الشاملة في مكافحة الالتهابات والمستضدات الخارجية ومرض السرطان.

ووفقاً للدكتور كريستوفر رود من جامعة “مونتريال” الكندية الباحث المشارك في الدراسة، حدد الفريق مستقبلاً يُسمى “LFA-1” على سطح الخلايا التائية، حيث يتوسط التصاقها مع خلايا أخرى مثل الخلايا السرطانية.

وأوضح لوسائل إعلامية دولية من خلال التلاعب في مسار المستقبل الجديد، عن طريق استهداف مكون خلية مناعية واحدة، سيُعزز من قوة الجهاز المناعي في مكافحة الأمراض.

وعقب دينيس كلود روي من مستشفى “مايسونيوف روزيمونت” في كندا بأن هذه الآلية الجديدة ستسمح للأطباء، تحديد نقاط ضعف الجهاز المناعي، لتطوير أساليب وقائية وعلاجية جديدة أكثر فعالية من المُستخدمة حالياً.