دراسة: الكولسترول يعزّز نشاط الدماغ

يعتبر الكولسترول أمرًا سيئًا بالنسبة لصحة الإنسان، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وفي حين لا يوجد أدنى شك بوجود آثار ضارة للكولسترول، إلا أنه يبدو أن هذا العدو للصحة، يمكن أن يكون في الوقت ذاته صديقًا أيضًا.

وفي الواقع، يحتاج جسم الإنسان للكولسترول من أجل القيام بوظائفه، إذ وجد الباحثون أن الكولسترول يمكن أن يُفيد صحة الدماغ.

وقد توصلت دراسة حديثة، إلى أن “الكولسترول يساعد على تعزيز نشاط الدماغ، وأن مرض السكري قد يقلل مستويات الكولسترول فيه”.

وتمهّد الدراسة، الطريق للمساعدة في التوضيح أكثر، والإجابة عن: لماذا مرضى السكري أكثر عرضة لمرض الزهايمر؟.

فقد أجريت الكثير من الأبحاث حول الدور الذي يلعبه الكولسترول في الدماغ، و مرض الزهايمر، في حين أرجع العلماء ذلك إلى حقيقة أن وجود تغيّر في البروتين APOE ، الذي يحمل الكولسترول يمثل عامل خطر وراثي قوي لمرضى الزهايمر.

ويُعتقد أن معظم الكولسترول في الدماغ، تقوم بإنتاجه الخلايا النجمية، وهي فئة من خلايا الدماغ الداعمة.

ويتوقع الباحثون، أن الكولسترول يمكن أن يكون وسيطاً في أمراض السكري والزهايمر.

وعادة ما تُوصف لمرضى السكري أدوية الستاتين، لخفض مستويات الكولسترول لديهم وحماية قلوبهم، لكن كولسترول الدم لا يعبر عادة إلى الدماغ، كما أن استقلاب الكولسترول في الدماغ هو أمر مختلف جداً.

وتوضح الدراسة، كيف يمكن للأبحاث في أحد مجالات الطب الحيوي، أن تشكل إضافة إلى المعرفة في مجال آخر، وفي هذا الإطار لم يكن مرض الزهايمر هو الهدف الأصلي لهذه الدراسة، لأن الباحثين كانوا يدرسون تأثير مرض السكري على الدماغ.

وبناء عليه، ينبغي الاستمرار بمراقبة مستويات الكولسترول عن كثب، من أجل صحة قلبك، لكن المثير للاهتمام أن نرى ما يمكن أن تكشفه الدراسات المستقبلية عن الكولسترول، وصحة الدماغ.