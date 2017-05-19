هل يمكن أن يقتل زيكا خلايا سرطان المخ؟

يعتزم علماء في بريطانيا تسخير فيروس زيكا في محاولة لقتل خلايا أورام المخ في تجارب يقولون إنها قد تكشف عن طرق جديدة لمحاربة نوع شرس من السرطان.

وسيركز البحث على (الجليوبلاستوما) وهو أكثر أشكال سرطان المخ شيوعًا والذي لا تتجاوز فيه نسبة النجاة لخمس سنوات 5%.

ويسبب زيكا إعاقة شديدة لدى الرضع عن طريق مهاجمة الخلايا الجذعية النامية في المخ، لكن بالنسبة للبالغين الذين اكتمل نمو أدمغتهم فإنه غالبًا لا يسبب أكثر من أعراض تشبه الأنفلونزا.

وفيما يتعلق بـ”الجليوبلاستوما” فإن خلايا السرطان تشبه الخلايا في المخ النامي في مؤشر على أنه من الممكن استخدامه لاستهداف هذه الخلايا دون المساس بأنسجة المخ الطبيعية.

ويقول خبراء إن العلاجات الموجودة لابد أن تُمنح بجرعات صغيرة لتفادي الإضرار بالأنسجة السليمة.

وسيستخدم باحثون بقيادة هاري بولسترود من جامعة “كمبردج” خلايا سرطانية في المختبر وفي فئران لتقييم القدرة المحتملة لزيكا في العلاج.

وانتشر الفيروس الذي ينقله البعوض في أكثر من 60 دولة ومنطقة في تفشّ عالمي رصد أول مرة في البرازيل العام 2015.