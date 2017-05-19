دون جراحة.. بالون يساعد على إنقاص الوزن (صور)

كشف خبير في الصحة بالمملكة المتحدة أنه يمكن لابتكار جديد يتضمن وضع بالونات داخل حبوب يبتلعها المريض أن يساعد الملايين من مرضى السمنة المفرطة على فقدان الوزن الزائد.

ويستقر البالون في المعدة ويتضخم حتى يشعر المريض بالشبع دون تناول الكثير من الطعام.

وهذا المفهوم ليس جديداً، ولكن الآن يمكن استخدام هذا الجهاز بتناول حبة تحتوي على البالون، ويدعي الأطباء أن الجهاز ساعد مرضى السمنة المفرطة على فقد 14 كغم في 16 أسبوعًا فقط.

وعلى عكس حزام المعدة، لا يتطلب هذا الابتكار الجديد جراحة محفوفة بالمخاطر، ويمكن أن يؤخذ تحت إشراف طبيب التغذية في عملية تستغرق 15 دقيقة فقط.

ويبتلع المريض الحبة مع كوب من الماء وبمجرد وصولها إلى المعدة تتم تعبئة البالون بنصف لتر من الماء من خلال أنبوب.

ومن ثم ينفصل الأنبوب عن البالون، قبل أن يتلف بعد 4 أشهر ويمر طبيعياً مع الفضلات دون ألم.

ويقلل البالون من المساحة الفارغة بالمعدة، ما يؤدي إلى شعور المرء بالشبع بعد تناول قدر ضئيل من الطعام.

وبحسب الخبراء فإن هذا الابتكار يمكن أن يُستخدم لمكافحة أزمة السمنة في المملكة المتحدة، التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والكبد والسرطانات.

وأكد البروفيسور “جيسون هالفورد” من جامعة ليفربول: “يمكن أن يستفيد الملايين من هذا الابتكار، لأنه غير مكلف”.

وقال الدكتور سيمون كورك، من كلية امبريال لندن: “الجهاز الذي لا يتطلب عملية جراحية هو خطوة إيجابية إلى الأمام”.

وحالياً لا يتوافر هذا الجهاز في المستشفيات العامة، ولكنه متوافر في العيادات الخاصة بتكلفة تتراوح من 2200 إلى 3400 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نصف تكلفة جراحة حزام المعدة.