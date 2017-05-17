مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ بسبب “كوليرا” اليمن

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أعلنت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ لمنع تسلل وباء الكوليرا المنتشر وسط الركاب القادمين من اليمن.

وقال الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار في بيان، إن “وزير الصحة أحمد عماد الدين أصدر تعليماته بتشديد الرقابة في المطارات والموانئ المصرية، لحماية البلاد من تسلل الأوبئة المنتشرة في دول العالم”.

وأضاف: “تم تشديد الرقابة على الركاب القادمين من اليمن عن طريق رحلات الخطوط اليمنية القادمة من عدن ومطار سيئون بحضرموت لمنع تسلل وباء الكوليرا وبعض الأمراض الكورتينية وسط الركاب”.

وتابع: “وتمت زيادة الأطباء والمراقبين الصحيين بصالات الوصول لمتابعة الطائرات وفحص الركاب القادمين من المناطق الموبوءة، وتتم مناظرة الركاب للتأكد من عدم إصابتهم بوباء الكوليرا حيث لا توجد أي تطعيمات له ويتم تسجيل بيانات كل الركاب حتى لو لم تظهر عليهم أعراض الوباء لمتابعتهم في مقار إقامتهم”.

وكانت بعض المدن اليمنية ناشدت منظمة الصحة العالمية بتقديم العون لمجابهة وباء الكوليرا بعد انتشاره بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي عن وفاة 51 شخصًا جراء مرض الكوليرا في مناطق يمنية مختلفة، وقدرت في بيان لها أن 7 ملايين و600 ألف شخص في اليمن معرضون للإصابة.