كيف تميز بين الشامة السرطانية والحميدة؟

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

كشف الخبراء أن سرطان الجلد يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، وتعد الشامات واحدة من العلامات التي يمكن أن تكشف عن وجود السرطان من عدمه.

إذ إنه مع التقدم في السن تتغير أجسادنا، وتظهر المزيد من الكتل، والنتوءات والعيوب التي لم تكن موجودة من قبل، والغالبية العظمى منها هي مجرد أعراض طبيعية، ولكن يجب مراقبة هذه التغييرات لأن سرطان الجلد يسهل علاجه إذا تم رصده مبكراً.

ويجب مراقبة الشامات التي يمكن أن نستدل من خلالها على وجود سرطان الجلد من خلال مراقبة عدة أعراض منها :

1- شكل الشامة : احترس من الشامات ذات الشكل غير المتناسق.

2- حواف الشامة : بالإضافة للأشكال غير المتناسقة، عليك الاحتراس من الحواف الخشنة والمدببة للشامة.

3- تغير لون الشامة: يجب فحص الشامات التي يتغير لونها أو التي يختلف لون أحد أجزائها عن الآخر.

4- قطر الشامة : استشر الطبيب إذا تجاوز قطر أي شامة 6 ملليمتر.

5- ارتفاع الشامة : يجب الخضوع للفحص إذا كانت الشامة مرتفعة عن سطح الجلد.