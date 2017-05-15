دراسة: النوم مبكرًا يزيد خصوبة الرجال

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

كشفت دراسة نشرتها، أخيرًا، جامعة صينية أن النوم مبكرًا يزيد نسبة الخصوبة لدى الرجال ويرفع من احتمالات إنجاب الأطفال بشكل كبير.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة “هاربين” الطبية في الصين ونشرت في مجلة “مونيتور ساينس” الطبية الأمريكية، أن الرجال الذين يذهبون إلى الفراش قبل منتصف الليل لديهم فرصة أفضل لإنجاب الأطفال بسبب تمتع حيواناتهم المنوية بالصحة.

وقال العلماء والباحثون، الذين أشرفوا على الدراسة، إن الرجال الذين ينامون بين الساعة الثامنة والعاشرة مساءً يمتلكون حركة أفضل للحيوانات المنوية وهذا يعني أنها لديها فرصة أكبر لتخصيب البويضة.

ويعتقد أن واحدًا من كل خمسة رجال بريطانيين لديهم عدد قليل من الحيوانات المنوية.

وقد انخفضت مستويات الحيوانات المنوية في السنوات الأخيرة وسط مخاوف بأن السمنة وعدم ممارسة الرياضة السبب وراء عقم الآلاف من الرجال، بحسب الدراسة.

وتشير أحدث النتائج التي أجرتها الجامعة إلى أن النوم ومقدار ساعات النوم، أمران حاسمان في هذا الموضوع.

ورصد باحثون أنماط النوم في 981 حالة من الرجال الأصحاء ممن أعطوا تعليمات للذهاب إلى الفراش للنوم بين الساعة الثامنة والعاشرة مساء وبين العاشرة ومنتصف الليل أو بعد منتصف الليل.

وطلب منهم استخدام المنبه للنوم لفترات مدتها ست ساعات أو أقل أو من سبع إلى ثماني ساعات أو من تسع ساعات ﻷكثر.

وكشفت عينات الحيوانات المنوية أن الرجال الذين ذهبوا إلى النوم في وقت متأخر من الليل، لديهم أعداد أقل من الحيوانات المنوية مثلهم مثل الذين حصلوا على فترة قليلة من النوم.

وأكد العلماء أن النوم متأخر وعدم أخذ القسط الكافي من النوم يزيدان من بروتينات الجسم المضادة للحيوانات المنوية.