حقائق يجب معرفتها قبل التعامل مع الأدوية

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

كشف عدد من الخبراء مجموعة من القواعد والنصائح التي تحافظ على سلامة الإنسان عند تناول الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية.

وذكرت الدكتورة سارة جارفيس أستاذ الطب العام بالمملكة المتحدة أنه يجب تخزين الأدوية في مكان بارد وجاف وليس في خزانة الحمّام، والتي يمكن ان تكون حارة ورطبة مما يؤدي إلى تقليل فعالية الدواء قبل انتهاء صلاحيته.

وتحذر الطبيبة من أن المسكنات الشائعة المضادة للالتهابات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وعن الممارسات الصحيحة والخاطئة الشائعة في تناول الأدوية، تنصح الطبيبة بما يلي:

– تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين لتخفيف الآلام على المدى القصير

– عدم إعطاء الإيبوبروفين للأطفال المصابين بجدري الماء

– أخذ الإيبوبروفين بحذر إذا كان المريض يعاني من الربو

– قراءة نشرة الدواء جيداً قبل تناول الأدوية التي تستلزم وصفة طبية

– توخي الحذر من تناول الإيبوبروفين إذا كان المريض يعاني من مشاكل في الكلى

– عدم أخذ الأسبرين إذا كان المريض يعاني من نزيف الدم الوراثي أو الهيموفيليا

– عدم أخذ الإيبوبروفين إذا كان المريض يتناول الأسبرين بالفعل

– لا يجب تداول الدواء بين المرضى دون استشارة

– الحذر من تناول العقاقير المضادة للالتهابات إذا كان المريض يعاني من قرحة في المعدة

– عدم أخذ الحامل للإيبوبروفين، ما لم ينصح به الطبيب

– تناول أي أنواع الأسبرين الموصوفة إذا كان المريض يعاني من أزمة قلبية

– تناول الإيبوبروفين إذا كان المريض بحاجة إلى تخفيف الألم بسرعة

– التحقق من أن العلاجات دون وصفة طبية لا تتداخل مع أدوية أخرى

– استخدام هلام المسكنات

– عدم تناول الإيبوبروفين إذا كان المريض يأخذ مضادات معينة ضد الاكتئاب