جلسات مساج الوجه.. هل تعرف فوائدها؟

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

تعمل جلسات تدليك الوجه بشكل سريع وفعال، وتشد الوجه بطريقة طبيعية، ويؤكد خبراء التدليك أن العملاء سيبدون أصغر سناً بعد زيارة واحدة فقط.

ومع إن ذلك يبدو مستحيلاً، إلا أن النظرية هي تثبت أنه من خلال القيام بتمارين الصالة الرياضية “فيس جيم”، وهي عبارة عن نوع من تدليك الوجه الذي ينطوي على تمرين وجهك بتطبيق جميع أنواع التعبيرات المضحكة، يتم تعزيز الدورة الدموية، وتجديد الخلايا وإنتاج الكولاجين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعمل ذلك على رفع وشد العضلات في الوجه ويؤكد الخبراء أن لتلك الطريقة جدوى فعلاً، وليس أمراً خرافياً.

ويقول جراح تجميل الوجه “راجيف غروفر”: “لاحظت على مر السنين أن الوجوه التي يتم تدليكها أو تطبيق التمارين عليها، تحافظ على شكلها بشكل جيد. فإذا كنت تدلك وتمارس التمارين على هذه العضلات فإنها ستكون مشدودة، وستعطي مظهراً أكثر نضارة”.

ويضيف: “ومع ذلك، أجد صعوبة في تصديق أنه من جلسة واحدة سيصبح وجهي مختلفاً كثيراً، لذلك قمت بزيارة فيس جيم في غرب لندن في كينغز رود.

وبدأت الجلسة بتمرين “الإحماء”، الذي يستخدم فيه كرة بيلاتس مصغرة ويتم الضغط على الوجه والرقبة للتخلص من التوتر بالتدليك وتمارين العضلات.

ويأتي بعد ذلك قسم “القلب”، وذلك بتطبيق حركات تصاعدية للجلد لتسريع تدفق الدم خلال الجلد والوجه.

ثم يأتي بعد ذلك “تمرين التقوية”، وذلك من خلال القيام بحركات قوية باليدين لرفع عضلات الوجنتين، وتقوية الفك.

بعد ذلك، كنت أشعر بالراحة التامة وقد بدا وجهي رائعاً، فوجنتاي لم تصبحا مرتخيتين، وأصبحت عينا أكثر انفتاحاً، كما كان حاجباي مشدودين ومرفوعين.