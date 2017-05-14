“تاتو العين”.. أحدث وأخطر صيحات الوشم (فيديو وصور)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

كشفت صحيفة بريطانية عن أحدث صيحات تلوين الجسم “الوشم“، والمتمثلة في “حقن مُقل العيون بالألوان، بحثاً عن الإثارة والحصول على منظر عيون القطط”.

وتعد تلك الصيحة من أخطر صيحات موضة “الوشم”، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي قالت إن أطباء عيون حذروا المهووسين بالوشوم من خطورة تلك الموضة، وأنها قد تسبب العمى الدائم.

وتنطوي هذه العملية الخطيرة للغاية على استخدام حقنة من صبغة شبه دائمة لملء بياض العين بالألوان (الأسود في كثير من الأحيان)، بحسب الصحيفة.

وبينما يزعم فنانو الوشوم أنهم أجروا بحوثاً مكثفة حول سلامة العين، يحذر أطباء العيون محبي الوشم من “اللعب بالنار”.

وقال “لونا كوبرا”، فنان الوشم الذي يساعد على خلق هذه الإطلالة الخطرة من مقر عمله بالولايات المتحدة، إنه بدأ العمل في صبغ العيون بعد مناقشة الأمر مع الأطباء والمتخصصين في صحة العين.

وتشمل العملية تلوين “الصلبة”، وهي الجزء الأبيض من العين، بالحبر غير السام.

وأشار “لونا” لوسائل إعلام إلى أنه ومنذ البدء في صبغ العيون قبل 10 سنوات، قام بصقل العملية لجعلها أكثر أمناً.

وقال: “خلال السنوات الـ 10 الماضية، جمعت الكثير من البيانات فيما يتعلق بالحبر وردود الفعل والإبر وأكثر من ذلك ويمكن تنفيذ العملية بعدة ألوان من الأزرق والأحمر إلى الأسود، ويطلب حوالي نصف العملاء اللون الأسود بينما يطلب النصف الآخر ألواناً مختلفة.”

ويكشف “إنستغرام” عن عدد متزايد من محبي الوشوم، بينما ينشر الآلاف من الناس صور الاطلالات المفضلة لديهم والتي تتراوح بين الألوان المشرقة والأسود الداكن.

ووفقاً للأطباء، تشمل مخاطر هذه العملية، على المدى القصير، الصداع والحساسية للضوء إذا أضيف الكثير من الحبر، في حين أن المشكلات على المدى الطويل ليست معروفة حتى الآن إلى حد كبير، ولكن من المحتمل أن تشمل العمى أو فقدان العين بسبب العدوى.