ماذا يحدث لجسدك عندما تسير 10.000 خطوة في اليوم؟

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

يعد المشي من أفضل الأنشطة البدنية التي توفر العديد من الفوائد الصحية لأنه يساعد على فقدان الوزن وتخفيض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، وهو أفضل ما يمكن القيام به لتحسين الصحة والسلام العقلي والرفاهية الجسدية.

ويساعد المشي بمقدار 10.000 خطوة يوميًا على تحسن صحة القلب، وذلك لأن المشي بسرعة يجعل الشخص يتنفس بشكل أسرع ويستنشق المزيد من الأكسجين حتى يصل إلى قلبه بشكل أسرع.

كما ويساعد نمط الحياة النشط على الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري وسرطان القولون وسرطان الثدي.

ويساعد المشي في الحفاظ على وزن صحي، إذ إن ممارسته بانتظام يساهم في المحافظة على الوزن المثالي.

ويمكن للمشي بانتظام أن يعدل الجهاز العصبي، ويجعل الشخص يشعر بانخفاض الشعور بالغضب والعداء.

ووفقا لدراسة نشرت في “مجلة علم النفس التجريبي والتعلم والذاكرة والإدراك”، فإن الذهاب للتنزه يحسن القدرة على الإبداع؛ فإذا كان المرء يشعر بأن أفكاره عالقة في العمل أو إذا كان غير قادر على إيجاد حل لمشكلة ما، فإن عليه أن يأخذ قسطا من الراحة والمشي 10.000 خطوة.

ومن المعلوم أن خطر الإصابة بالدوالي يزداد كلما تقدم الشخص في العمر، ويعد المشي وسيلة لمنع هذا المرض من الظهور، كما أن المشي يساعد على تقوية الدورة الدموية الثانوية من خلال الحفاظ على عضلات الساق وتعزيز تدفق الدم الصحي.

نصائح لتجنب الأمراض

إذا كان المكان الذي تقيم فيه أو مكان عملك به سلالم، حاول أن تستخدم السلالم قدر الإمكان، فإنه من السهل جدًا دمج هذا النشاط في روتينك اليومي، كما أنه عندما تجلس لفترات طويلة عليك أن تأخذ قسطا من الراحة والذهاب للمشي.

وبدلاً من مجرد الجلوس بعد الانتهاء من تناول الطعام، يمكنك أن تأخذ عائلتك لنزهة لطيفة، ويمكنك أيضًا استدعاء أصدقائك للتنزه بانتظام، وهذا يساعد على قتل الملل والوحدة أثناء المشي.