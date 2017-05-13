تعرّف إلى الحقائق المذهلة عن البيض

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

لا يحتوي البيض على أي سكر أو كربونات، وهو أيضًا أقل مصادر البروتين عالي الجودة تكلفة، حيث يحتوي على 6 غرامات من البروتين عالي الجودة، ومن المعروف أن وجبة الإفطار يجب أن تكون معبأة بالبروتين حتى تمنح الإنسان الطاقة العقلية والبدنية على مدار اليوم.

وصفار البيض يحتوي على الكولين، الذي يعزز نشاط الخلايا ووظائف الكبد وأيضًا نقل المواد الغذائية في الجسم.

ولا يحتوي البيض على الكربوهيدرات والسكر، ومن ثم يمكنك الاستمتاع بوجبة إفطار خالية من السكريات مع البيض.

ويعد بيض الدجاج واحدًا من أكثر الأطعمة تنوعًا في العالم، فهو لذيذ ومغذٍ، ويساعد على إدارة الوزن، وقوة العضلات، والحمل الصحي، كما يحسن وظيفة الدماغ وصحة العين، وتناول بيضة واحدة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12٪ تقريبًا.

وإضافة البيض إلى السلطة تزيد من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين E ، كما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والمغذيات الأساسية داخل البيض يمكن أن تدعم الحمل الصحي ونمو الأطفال، وكتلة العضلات ووظيفتها خلال الشيخوخة.

ويعتبر البيض البني أقل فائدة من الأبيض كما أنه أكثر تكلفة، ولكن لا توجد علاقة بين السعر والجودة، والسبب الوحيد وراء تكلفته هو أن الدجاجات التي تضعه هي سلالات أكبر جسديًا وبالتالي تحتاج إلى المزيد من الغذاء.

ولا يحتوي البيض على هرمونات مثل الدجاج أو اللحوم، وعليه ليس هناك شيء ضار في عدم احتواء البيض على تلك الهرمونات.

ويعتمد سُمك قشرة البيض على عمر الدجاج، وهناك سوء فهم شائع بأن البيض البني أكثر سمكًا من الأبيض، فسُمك البيض يعتمد فقط على عمر الدجاجة، والدجاجات الصغيرة تضع البيض بسمك أقوى من الأكبر سنًا.

ولا يشير لون قشرة البيض إلى الاختلافات الغذائية، فالفرق في قشرة البيض يعود لعلم الوراثة، أما لون صفار البيض فيشير إلى الاختلافات الغذائية، واختلاف درجة لون الصفار من الأصفر الباهت إلى البرتقالي العميق إلى الأحمر الساطع، يعتمد على نظام الدجاجة الغذائي، والدجاج الحر يتغذى على أطعمة مغذية، وبالتالي سيكون له صفار أكثر ثراء.

ويمكن أن يشير لون فص أذن الدجاج إلى لون البيض، ففصوص الأذن البيضاء تشير إلى أن لون البيض أبيض، والفصوص البنية أو الحمراء تعني أن الدجاجة سوف تضع البيض البني، كما يختلف حجم كل بيضة في الكرتونة الواحدة عن الأخرى.