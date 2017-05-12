7 أسباب تجعل لون البول داكنًا.. تعرّف عليها

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

إذا كنت قد لاحظت أن لون البول ليس كعادته فهذا طبيعي لأنه يتغير كل يوم بسبب عوامل كثيرة ولكن إذا رأيته داكنًا جدًا فهذا قد يعود إلى أسباب بسيطة مثل الجفاف أو مشكلات كبرى كالتهاب المسالك البولية والسرطان وحصى الكلى والمرارة وفشل الكبد.

وتتضمن الأسباب:

الجفاف

يمكن أن يكون أحد الأسباب وراء لون البول الداكن وله أعراض أخرى مثل جفاف الفم والتعب والشعور بالدوار.

إذا كان هذا هو الحال يمكن أن يساعد في ذلك تناول مياه الشرب وعصائر الفاكهة.

أنواع محددة من الطعام

بعض أنواع الأطعمة مثل العليق والشمندر وحبوب فافا والجزر يمكنها تغيير لون البول وإذا كانت الأطعمة هي السبب في ذلك عليك بالتوقف عن تناولها وسوف تعود الأمور طبيعتها مرة أخرى.

– المضادات الحيوية والمسهلات

يمكن أن تؤثر على لون البول ولكن إذا تناولت المكملات مثل فيتامين ب فقد يتحول إلى اللون الفاتح.

أمراض الكبد

البول الداكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب أمراض الكبد: التهاب الكبد وتليف الكبد وبعض مشكلات الكبد الأخرى يمكن أيضًا أن تسبب ذلك، لذا استشر الطبيب فورًا للحصول على تشخيص.

حصى في المرارة

يمكن أيضًا أن يكون أحد الأسباب وإذا صاحب تغير لون البول الداكن ألم شديد في المعدة فيمكن أن يكون ذلك بسبب مشكلات المرارة.

السرطان

إذا حدث سرطان داخل المرارة أو البنكرياس فإنه يمكن أيضًا أن يسبب تغير لون البول الى الداكن لذا استشر الطبيب فورًا.

مشكلات صحية

بعض المشكلات الصحية يمكن أن تؤدي لظهور دم في البول وفي مثل هذه الحالات يصبح لون البول داكنًا بسبب الدم وأيضًا التهابات المثانة وتضخم غدة البروستاتا وحصى الكلى قد تغير اللون.