بالصور.. 5 منتجات ينصح باستخدامها للعناية ببشرة الرجال

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

كشف خبير تجميل أمريكي عن وجود “خطوات استباقية” لعلاج التشققات التي تعاني منها بشرة الجلد.

ونقلت مجلة “بيزنيس إنسايدر” الأمريكية عن الخبير الأمريكي، كايل بيرغمان، قوله إن هناك خطوات استباقية يمكن اتخاذها للحفاظ على البشرة وإبقائها على حالتها.

ولخص الخبير تلك الخطوات باستخدام خمسة منتجات للعناية ببشرة الجلد والحصول على إطلالة مشرقة، وهي كالآتي:

منظف كيهلز للوجه Kiehl

إذا كنت تعاني من حب الشباب أو البشرة الدهنية، يمكن غسل الوجه باستخدام منظف “كيهلز” للوجه، وهو غسول متخصص لإزالة الطبقة الدهنية الزائدة وتفتيح المسام، وتنظيم إنتاج الدهون.

دهون “سكراب” First thing First Face

بالنسبة لمن يبحثون عن بشرة جلد ناعمة، فسكراب التقشير لبشرة الوجه هو خطوة أساسية وسهلة وقد صممت هذه المنتجات القوية لإزالة الخلايا الميتة من على سطح وجهك، والكشف عن طبقة الجلد الشابة ويحتوي هذا السكراب على بذور المشمش والطين المغربي لتلميع الجلد بلطف وامتصاص الدهون من المسام.

منشط الوجه Usra Major

إذا كنت تعاني من احمرار بشرة الجلد، فإن استخدام منشط للوجه يمكن أن يساعد على تخفيف الالتهاب واستخدم أحد المنتجات التي تحتوي على المكونات المهدئة مثل: الصبّار، والصفصاف النباح، وبندق ساحر، وطبقه على وجهك بعد التطهير، ويحتوي منشط الوجه Usra Major على النباتات الطبيعية مثل: الشاي الأخضر والخيزران، لحماية وتحصين الجلد.

منتج Baxter of California Hard Water Pomade

أما إذا كنت تعاني من احمرار الجلد، وظهور حب الشباب، والتهيّج في منطقة الجبهة وبطول خط الشعر، فحاول استخدام منتج يعتمد في تكوينه على الماء، ويمكنك استخدام منتج Baxter of California Hard Water Pomade.

المرطب CW Beggs and Sons

إذا كنت تستخدم المنتجات الأخرى لعلاج الاحمرار، أو حب الشباب، فليس هناك مشكلة في استخدام مرطب ملون لوضع اللمسات الأخيرة للعناية ببشرة الجلد، ويمكنك استخدام المرطب CW Beggs and Sons.