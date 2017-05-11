ماذا شرب رجل بريطاني ليفقد 100 كيلوغرام من وزنه؟

المصدر: محمود صالح- إرم نيوز

قال رجل بريطاني إن شرب بوله يعطيه شعوراً بالانتعاش والصحة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه فقد عشرات الكيلوغرامات بواسطة شرب البول.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يستخدم ديف مير، البالغ من العمر 54 عاماً، بوله كمرطب لجسده ويعيش معظم أيامه على تناول عصير فاكهة الجريب فروت وكوبين من البول، وقد داوم على هذين الشرابين لمدة 30 يوماً دون تناول أي طعام أو شراب آخر.

وأوضح ديف أنه “المنتج الأمثل لمكافحة الشيخوخة”، كما أنه يبقيه في حالة جيدة.

وبعد أن فقد ما يقرب من 100 كيلوغرام من وزنه في 6 سنوات، قال إن نظام غذاء البول يعزز الجهاز المناعي، وقد تمكن من علاجه من داء الربو مدى الحياة.

وقال ديف وهو أب لطفلين: “إن البول يقلل احتياجنا من المواد الأساسية في الطعام لأنه يحتوي على كل شيء يحتاجه الإنسان”.

وأضاف: “معظم الناس يعتقدون أنه منتج من الفضلات، ولكنه ليس كذلك، إنه أنظف من الماء”.

وأشار إلى أنه بدأ شرب البول في العام 2011 بعد أن بدأ الحديث عن العلاج البولي.

وذكر ديف، أنه كان يعمل مبرمج كومبيوتر وقد عانى الكثير من نظامه الغذائي السابق.

وأوضح أنه كان صعباً عليه في البداية شرب البول بمفرده، إذ كان يقوم بمزجه مع بعض العصائر، ولكنه شرع في شرب البول دون أي إضافات ولاحظ تغيرات كبيرة خلال أيام.

وقال: “لقد جعلت أمي تقدم على شرب البول أيضاً”.