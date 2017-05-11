6 طرق للحفاظ على شبابك مع تقدم العمر

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

مع تقدم العمر، يبدأ جسدك في فقدان الكثير من عوامل الحيوية والشباب وقد درس العلماء كثيراً من الأمور التي تبدأ في الاضمحلال والضعف مع بلوغ الشيخوخة، إلا أن العلماء اليوم يحاولون معرفة الأسباب التي تساعد على إبقاء نُضرة وحيوية جسدك، وكيف يمكن أن تضيف سنوات إلى عمرك. وإليك بعض النصائح التي توصل إليها العلماء للحفاظ على شبابك طوال فترة حياتك:

الكف عن تناول كميات كبيرة من الطعام

في حين أن التمرينات وقلة الأكل يؤديان إلى فقدان الوزن، إلا أن تقليل السعرات الحرارية يؤدي إلى خفض إنتاج هرمون “ثلاثي يودوثيرونين”، وهو هرمون الغدة الدرقية الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي، ويعتقد الباحثون أن انخفاض مستويات هرمون ثلاثي يودوثيرونين قد يبطئ أيضاً عملية الشيخوخة.

العلاقة الحميمة

يقول العلماء إن المرأة التي تتمتع بممارسة الجنس تعيش لفترة أطول، وممكن أن يضيف 3 سنوات إلى عمرها.

استخدم مخك

وجد العلماء أن تشغيل المخ يعمل على إطالة العمر، وذلك عن طريق التفكير والدراسة أو تعلم لغة جديدة أو حتى المشي في طرق جديدة أثناء الذهاب إلى العمل.

عنب ميرلوت الأحمر

وجد العلماء أن تناول عنب ميرلوت الأحمر يساعد على مكافحة الشيخوخة.

التخلص من الكرش أو دهون البطن

وجد العلماء أن وجود دهون كثيرة في البطن في منتصف العمر يمكن أن يزيد ثلاثة أضعاف من خطر الإصابة بالخرف.

تناول الخضراوات والفاكهة

وجد العلماء أن الأشخاص الذين يأكلون الخضار والفواكه يتمتعون بصحة أفضل من أولئك الذين يتناولون اللحوم بكثرة.