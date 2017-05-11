ما هي أسباب وعلاجات لون الشفاه الداكن ؟

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يطمح الجميع في هذا العالم إلى أن يحظوا بشفاه ناعمة وردية، خاصة النساء لأنه يضيف إليهن جمالاً، وبعض الناس يكون لون شفاهم داكنًا منذ الولادة، وبالنسبة للبعض الآخر يصبح لون شفاهم داكنًا مع مرور الوقت بسبب عوامل كثيرة، ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه لا يزال بإمكانك استعادة لون الشفاه الوردي من خلال طرق سهلة ومكونات متاحة في المنزل.

لماذا يصبح لون الشفاه داكنًا؟

قد يتسبب في ذلك معجون الأسنان عند احتكاكه بالشفاه، لأنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة تجعل لون الشفاه داكنًا، لذا تأكد من استخدام معجون أسنان بالأعشاب.

كما أن حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مهمة للحفاظ على شفتيك ناعمة وردية، وبالتالي تأكد من استخدام بعض أنواع واقي الشمس على شفتيك أيضًا، عند الخروج في الشمس.

كما أن استخدام أحمر الشفاه بشكل متواصل، يجعل لون الشفاه داكنًا أيضًا، وبالتالي يمكنك استبدالها بملمع الشفاه الطبيعي.

ويمكن لجفاف الشفاه أن يجعل لون الشفاه داكنًا، وبالتالي من الضروري الحفاظ على ترطيب الشفاه في جميع الأوقات عن طريق استخدام زبدة الشفاه أو أي مرطب مناسب.

ويحبذ استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا لتطهير الشفاه والحفاظ عليها لينة نضرة.

وهنا بعض العلاجات المنزلية للحصول على لون شفاه وردي.

عصير البنجر والجلسرين

قم بضرب قطعة من البنجر في الخلاط، ثم احفظ العصير في الثلاجة لمدة يوم واحد، وخذ حوالي 1 ملعقة صغيرة من هذا العصير مع 1/3 ملعقة صغيرة من الجلسرين، وقم بتطبيقه على شفتيك، هذا الخليط يمكن أن يكون بديلًا عن أحمر الشفاه المصنوع من المواد الكيميائية، يبقي شفتيك وردية ناعمة أيضًا.

الزبدة والعسل

قم بعمل مزيج ½ ملعقة من الزبدة المخففة مع ½ ملعقة من العسل، واستخدم الخليط في تدليك الشفاه وتنظيفها جيدًا كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير، للحصول على شفاه ناعمة بلون وردي في غضون بضعة أسابيع.

الليمون والعسل

الليمون مبيض طبيعي، قم بمزج ½ ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة من العسل، وقم بتطبيق الخليط على شفتيك. اتركه لمدة 15 دقيقة، وامسحها بقطعة قماش مبللة.

زيت الزيتون والسكر

يخلط 1 ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من السكر، ويفرك هذا الخليط على شفتيك بلطف في حركة دائرية، وهذا يساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وتنعيم الشفاه.

الصبار والزبادي

قم بإضافة ملعقة من الزبادي إلى 1 ملعقة من عصير الصبار، تخلط جيدًا وتدلك بها شفتيك لمدة 5-6 دقائق في حركة دائرية، واتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله بالماء لأن كل من اللبن والصبار مثالي لتغذية الجلد.

القهوة والعسل

قم بمزج ½ ملعقة من مسحوق القهوة مع ½ ملعقة من العسل، وقم بفرك الشفاه بالخليط الناتج في حركة دائرية ناعمة، ولكن ثابتة لمدة 2-3 دقائق، اتركه لمدة 30 ثانية ثم اغسله بالماء. حيث تقشر حبيبات القهوة الجلد، في حين يرطب العسل الشفاه، ما يجعل شفتيك لينة ولونها ورديًا.