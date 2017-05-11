هل تعاني من التجشؤ المستمر؟.. إليك العلاج

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يعاني واحد بين كل عشرة أشخاص من التجشؤ المفرط ورائحة الفم الكريهة، وهو ما يجعل الكثيرين يبحثون عن كيفية التخلص من هذا الوضع عن طريق علاجات طبيعية منزلية.

ويحدث التجشؤ عندما يمر الطعام مع فقاعات الهواء التي تتشكل أثناء الحديث والضحك وما إلى ذلك، بحسب موقع “بولد سكاي” الطبي.

وتساهم بعض الأطعمة مثل المشروبات الغازية ومنتجات الألبان والبصل والتوابل والبيض في حدوث التجشؤ، بحيث لا بد لمن يعاني من ذلك الابتعاد عن هذه الأطعمة بالإضافة إلى ضرور تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام بشكل صحيح (10 مرات على الأقل) وعدم التحدث عند وجود طعام في الفم.

ويمكن علاج التجشؤ منزليًا عبر بعض الأطعمة الصحية ومنها:

النعناع

يعتبر النعناع مضاداً طبيعياً للحموضة ومعطراً للفم، ومع إضافة بضع أوراق النعناع إلى كوب من الماء الساخن ثم تركها لمدة 10 دقائق ثم شرب مزيج النعناع من 2-3 مرات في اليوم لأنه يساعد على وقف تجشؤ المعدة.

أسافويتيدا

عشب لاذع يمنع تشكيل الغاز المفرط في المعدة، ويمكن إضافته إلى الحليب والزبدة أو عصير الليمون، حيث يساعد في علاج التجشؤ المفرط.

الزبادي

عندما يكون هناك خلل في الجهاز الهضمي يتكون الغاز الزائد ويسبب التجشؤ، والزبادي واحد من أفضل البروبيوتيك الطبيعية التي تساعد في تحقيق التوازن في بكتيريا الأمعاء ويمنع التجشؤ الزائد.

الزنجبيل

ويفيد الزنجبيل بإضافة قطع منه إلى كوب من الماء الساخن وتركه لمدة 7 دقائق، وشربه 2-3 مرات في اليوم، في التخلص من التجشؤ.

ويمكن أيضا إضافة ملعقة صغيرة من العسل إذا كان المريض لا يحب طعم الزنجبيل، وهذا يساعد في تخفيف عضلات الجهاز الهضمي الذي بدوره يمنع التجشؤ الزائد وتشكيل الغاز.

الحلبة

ملعقة صغيرة من الحلبة على معدة فارغة هو أفضل علاج طبيعي للتجشؤ.

الشمر

الشمر يعمل كمهدئ للجهاز الهضمي ويتخلص من التجشؤ المفرط. قم بإضافة مسحوق بذور الشمر إلى كوب من الماء الساخن واتركه لمدة 5-7 دقائق وتناول مشروب الشمر مرتين على الأقل في اليوم.

البابونج

خذ ملعقة صغيرة من مسحوق البابونج المجفف في كوب من الماء الساخن ثم اتركه لمدة 5-7 دقائق، فإنه يساعد على الإفراج عن الغاز المتكون في البطن ويمنع التجشؤ.

الهيل

الهيل هي واحدة من التوابل المعروفة التي تساعد في الهضم وتمنع انتفاخ المعدة. خذ 3-4 من قرون الهيل ثم قم بسحقها وإضافتها إلى كوب من الماء الساخن، واتركها لمدة 5-7 دقائق، ثم تشرب بعد الوجبة الخاصة بك.

الريحان

يعرف بخصائصه المضادة للتشنج. خذ بعض أوراق الريحان، واغسلها بشكل صحيح ثم امضغها في كل صباح على معدة فارغةـ وهذا يساعد على منع تشكيل الغاز والتجشؤ الزائد.