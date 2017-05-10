أفضل الأطعمة لتهدئة المعدة والتخلص من الغثيان

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

يرتبط الغثيان في الغالب بحالات الحمل، لكنه قد ينتج من عدة عوامل أخرى، كالتسمم الغذائي، والتوتر، ومشاكل الهضم أو الإنفلونزا المعوية.

وفي الوقت الذي يتجنب فيه الكثيرون تناول الطعام عند الشعور بالغثيان، فإن اختيار أطعمة مناسبة وتناولها يسهم وفي كثير من الأحيان في التغلب على هذا الشعور المزعج.

تقدّم لنا مجلة “لايف هاك” اليوم مجموعة من الأغذية التي تساعد في تهدئة المعدة والتخلص من الغثيان أيًا كانت مسبباته.

الماء

يعتبر الماء جزءًا مهمًا من حياتنا، بغض النظر عن الحالة الصحية، ويؤدي نقص السوائل في الجسم إلى الجفاف الذي قد يصاحبه أعراض مختلفة ومنها الغثيان، لذا يمكنك تهدئة معدتك بشرب كوب من الماء البارد على دفعات أو مرة واحدة.

المكسرات

يصبح الغثيان أسوأ في حال كان جسمك بحاجة للبروتين، لذا يمكنك استعادة طاقتك من خلال تناول كمية من اللوز أو الفستق الحلبي أو الفول السوداني.

يمكنك أيضًا إضافة بعض من زبدة الفول السوداني إلى نظامك الغذائي، لكن في حال كنت تعاني من حساسية اتجاه الفول السوداني، ننصحك بالابتعاد عن المكسرات.

الموز

يعتبر الموز من الفواكه المهدئة للمعدة، ويساعد على الفور في تخفيف أعراض الجفاف والغثيان بسبب كميات البوتاسيوم التي يحتوي عليها.

التفاح

التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والذي يساعد على تنظيف أجسامنا من المواد الكيميائية التي قد تسبب الغثيان في الكثير من الأحيان لكن احرص على تناولها باعتدال.

ويمكن تناول التفاح طازجًا أو في شكل عصير، كما أن خل التفاح يعتبر مفيدًا أيضًا في حالات الغثيان وكل ما عليك فعله هو أن تمزج ملعقة صغيرة منه مع ملعقة من العسل في كوب من الماء، ويتم تناوله لأربع مرات يوميًا.

الرقائق المقرمشة

تعد المقرمشات كالخبز المحمص والبسكويت المالح من المسكنات الفورية لحالات الغثيان، ذلك أنها تحتوي على نسب عالية من النشا الذي يمتص الأحماض المعدية ويهدئ المعدة المتوترة، لذا ننصحك بتناول بعض من المقرمشات صباحًا قبل أن تبدأ يومك، واحرص على الاحتفاظ ببعض منها قريبة منك للحالات الطارئة.

الزنجبيل

يمكنك تناول الزنجبيل في شكل مسحوق مبشور، أو مع الشاي، أو في الحلويات أو الطعام المطبوخ وينصح به مختلف خبراء التغذية لتخفيف حالات الغثيان الناجمة عن الحمل أو العلاج الكيميائي.

ويحتوي الزنجيبل على مواد تمتص أحماض المعدة، وتعد مضادة للغثيان مما يجعله حلًا ممتازًا في حالات غثيان السفر.

احرص على تناول كميات معتدلة منه، حيث إن الإكثار منه قد يؤدي إلى تهيج المعدة.

الحمضيات

سواءً كنت من محبي البرتقال أو الليمون، يمكنك مزج هذه الحمضيات مع الماء، أو عصرها أو أكلها طازجة فلا يوجد شيء لا يمكن لعصير طازج أن يصلحه.

ومن العلاجات المنزلية للغثيان، غلي قشور الليمون مع العسل وشربها ساخنة.

الشوكولا السوداء

الشوكولا هي الخيار المفضل للكثيرين مهما كانت أعمارهم، فقطعة صغيرة من الشوكولا السوداء ستهدئ معدتك المتوترة وتخفف من أعراض الغثيان، وفوق هذا ترضي رغبتك في تناول شيء حلو.

المشروبات الرياضية

لست بحاجة لأن تكون رياضيًا أو أن ترتاد النادي الرياضي حتى تستطيع الحصول على جرعة من هذه المشروبات، يمكنك من حين لآخر أن تتناولها، حيث إنها تحتوي على البوتاسيوم والالكتروليت اللذين يساعدان الجسم على استعادة ما فقده من مواد غذائية.

النعناع

رائحة النعناع وحدها كافية لتخفيف أي آثار للدوخة أو الغثيان ويمكنك مضغ أوراق النعناع أو وضعها في الشاي، كما يمكنك إضافتها للعصائر أو الماء.

أطعمة ينصح بتجنبها

إذًا وبشكل عام، ينصح بالابتعاد عن الفواكه الحامضة جدًا، أو الأطعمة الدهنية أو المقلية أو الحارة كما ننصحك بتجنب الأطعمة الساخنة، لأنها قد تسبب المزيد من التهيج للمعدة.

احرص دومًا وفي حال الشعور بالغثيان، على تناول أطعمة ذات بنية هشة، والتي تكون خفيفة أو عديمة الرائحة.

كما أن استنشاق بعض الهواء النقي سيسهم بلا شك في تخفيف أعراض الغثيان.