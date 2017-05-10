باستخدام دراجة وسيارة وكماشة.. شاهد أغرب طريقة لخلع ضرس! (فيديو)

المصدر: أحمد نصار – إرم نيوز

في إنجلترا، لم يتردد مجموعة أصدقاء في مساعدة صديقهم بعد أن أخبرهم أن أسنانه تؤلمه، حيث ظهروا في مقطع فيديو وهم يحاولون تطبيق سلسلة من التقنيات الغريبة والمؤلمة لمساعدة صديقهم ديز.

وتضمنت محاولتهم لمساعدة ديز ربط سنه التي تؤلمه بخيط صنارة الصيد وتوصيل الخيط بدراجة وعندما لم يفلح الأمر استبدلوا الدراجة بسيارة.

ويظهر في مقطع الفيديو أنهم فشلوا في استخدام السيارة أيضًا؛ ما دفعهم لاستخدام كماشة كبيرة لكنها لم تفلح هي الأخرى.

وبعد كل هذا الجهد والعناء تمكنوا أخيرًا من خلع السنّ، عندما قام أحد زملاء ديز بإمساك السنّ بيده وسحبها ببساطة من فمه.

وقال جيسون سادلر (28 عامًا) من غرب يوركشاير: “بدأ ديز يشكو من ألم أسنانه فقررنا أنه يجب علينا مساعدته. واستغرق الأمر وقتًا أطول مما اعتقدنا بالإضافة إلى أنه كان صعبًا”.

وأضاف: “جرّبنا الكثير من الأشياء المختلفة بما في ذلك ربط سنّه بخيط صنارة وتثبيت طرف الخيط الآخر في مؤخرة سيارة بالإضافة إلى استخدام كمّاشة، وفي النهاية تمكّن أحد زملائي من خلع السنّ”.