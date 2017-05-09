ماذا يحدث لجسمك عندما تحبس أنفاسك؟ (فيديو)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

التنفس هو رد فعل لا إرادي يقوم به الإنسان حوالي 19 ألف مرة يومياً دون تفكير، لكن عندما نحبس أنفاسنا أو ينقطع عنا الهواء أثناء الغطس وما شابه، تحدث بعض الأمور لأجسامنا.

عندما تحبس أنفاسك يبدأ ثاني أكسيد الكربون في التراكم داخل جسمك بدلاً من طرده بالزفير، ويشعر مخك أنه بحاجة للأوكسجين، وعندما تعجز عن الحصول عليه تبدأ في الشعور بالألم، إذ يبدأ الأمر بالألم الحارق في رئتيك، وتقلصات في الحجاب الحاجز وعضلات ضلوع القفص الصدري ودوار.

إذا قمت بحبس أنفاسك حتى تفقد الوعي، سيقوم نظامك العصبي اللاإرادي ببدء عملية التنفس مرة أخرى، لكن هذا لو لم تكن تحت الماء وقادراً على استنشاق الأوكسجين بشكل طبيعي.

حبس الأنفاس أثناء الغطس

عندما تغطس يختبر جسمك ما يسمى برد فعل غطس الثدييات، إذ يحاول الجسم حفظ الأوكسجين للأعضاء الحيوية مثل: المخ والقلب من خلال إبطاء معدل نبض القلب وخفض تدفق الدم للأطراف، وهذه هي طريقة الجسم لتوفير الأوكسجين تحت الماء، لكن هذه الظاهرة لا تحدث سوى بغمر الوجه بالماء البارد.

وحقق الغطاس الحر “إليك سغورا فندرال” الرقم القياسي في حبس الأنفاس، وذلك بحبس نفسَه لمدة 24 دقيقة، لكنه حقق ذلك بعد ملء رئتيه بالأوكسجين الخالص أولاً، ودون تلك العملية يحمل برانكو بتروفيك الرقم القياسي بـ11 دقيقة و54 ثانية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أضرار جسدية لحبس الأنفاس أكثر من مرة، إذ وجدت دراسة في مجلة “كلينكال نيرو سيكولجستس” الطبية، أنه ما من أضرار طويلة المدى لحبس الأنفاس، بينما وجدت دراسة أخرى في مجلة “أمريكان فيسيولوجكال سوسيتي” مستويات مرتفعة من بروتين S100B المرتبط بضرر المخ، لكن هذه الدراسات أجريت على عدد قليل من المشاركين، ولذلك هناك حاجة للمزيد من البحوث.