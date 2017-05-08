تعرّف على ما تسببه جرعة زائدة من الأنسولين

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

يعد الأنسولين هرمونا مهما، يستخدم في العلاجات الطبية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 وهو يساعد خلايا الجسم على امتصاص السكر بشكل صحيح.

ويعتبر الأنسولين دواء منقذا للحياة عندما يؤخذ بشكل صحيح ولكن أخذ جرعة زائدة منه يمكن أن يكون لها بعض الآثار الجانبية الخطيرة، حيث تتمثل وظيفته في مساعدة خلايا الجسم على التقاط السكر واستخدامه كطاقة.

وهناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان أن جرعة الأنسولين صحيحة، حيث يمكن أن تختلف الجرعات اختلافاً كبيراً من شخص لآخر فالجرعة العادية لشخص واحد يمكن أن تكون زائدة لآخر.

ويسبب الإفراط في أخذ جرعة الأنسولين إنتاج الكبد كمية سكر أقل من الطعام الذي يؤكل، ما يؤدي إلى حدوث حالة تسمى نقص السكر في الدم والتي بسببها تقل مستويات السكر في الدم لدرجة عدم قدرة الجسم على العمل بشكل صحيح.

ومن علامات وأعراض الجرعة الزائدة من الأنسولين:

1- الارتباك أو الشعور بضباب المخ

2- التهيج

3- القلق والعصبية

4- الاكتئاب

5- الرعشة والضعف أو الشعور بالغضب

6- دوخة

7- سرعة نبضات القلب

8- التعرق والقشعريرة

9- عدم وضوح الرؤية أو ضعف الرؤية

وعند الشعور بهذه الأعراض فهذا يعني أن الجسم يحتوي على الكثير من الأنسولين وعلى الشخص أن يتخذ إجراءات تصحيحية على الفور مثل أخذ كمية من الجلوكوز.

ويشار إلى نقص السكر الشديد في الدم بصدمة الأنسولين، ويجب على الأشخاص الذين يعانون منه استشارة الطبيب على الفور.

وهناك أربعة إجراءات يمكن القيام بها في حالة الجرعة الزائدة من الأنسولين:

1- فحص نسبة السكر في الدم، حيث يجب على الناس التحقق من نسبة السكر في الدم لمعرفة مدى انخفاضه.

2- تناول الصودا أو الشراب يساعد على إنتاج الجلوكوز السريع.

3- في حالة جرعة زائدة ناجمة عن نسيان تناول وجبة طعام يجب على الناس تناول الطعام على الفور بعد الجلوكوز فهذا يساعد على زيادة نسبة السكر في الدم.

4- الراحة: من المهم أن يستريح الشخص للحفاظ على سلامته والسماح للجسم بالتعافي.

5- إعادة فحص نسبة السكر في الدم بعد 20 دقيقة للتحقق من نسبة السكر مرة أخرى.