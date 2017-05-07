تدليك الأزواج لبعضهم البعض يساهم في تعزيز صحتهم

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

أظهرت دراسة حديثة أن الأزواج الذين يقومون بتدليك بعضهم البعض أقل عرضة للتوتر وتكون صحتهم معززة أكثر.

وقال باحثون إن صحة الزوجين تتعزز بعد تدليك بعضهما البعض بنسبة 12% كما تحسن الشعور بالرضا لديهم أيضًا.

وكان الباحثون اختاروا 19 من الأزواج المتطوعين وعلموهم تقنيات اللمس البسيطة التي تشمل الرأس والكتفين والذراعين والظهر.

وقد أجاب كل متطوع على استبيان لتقييم الصحة العقلية ورضا العلاقة وملاحظة حدوث التوتر ثم قاموا بتدليك بعضهم البعض لمدة 15 دقيقة حوالي 3 مرات في الأسبوع لمدة 3 أسابيع قبل استكمال الاستبيان مرة أخرى.

وكشفت المزيد من الاستبيانات أن الأشخاص شعروا بالفوائد بعد تلقي أو إعطاء التدليك حيث أجريت جلسات التدليك أثناء ارتداء الملابس كاملة ودون استخدام أي زيت.

وقال رئيس الدراسة سايوري ناروس من جامعة نورث أمبريا إن “فوائد تلقي التدليك من المحترفين مضمونة بشكل جيد ولكن هذا البحث يبين كيف يمكن الحصول على نتيجة مماثلة من قبل الأزواج مع القليل من التدريب المسبق والخبرة.

وأضاف أن “التدليك يمكن أن يكون وسيلة بسيطة وفعالة للأزواج لتحسين صحتهم البدنية والعقلية كما تظهر المودة لبعضهم البعض”.

ويُعد التدليك، وفقا لـ ناروس، فعالاً وممتعاً ليس فقط كعلاج ولكن يمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي للزوجين ليكونوا أصحاء.