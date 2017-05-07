إلى مرضى السكري من أصحاب الأوزان الثقيلة.. احذروا الإصابة بهذا المرض

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

كشفت دراسة عن أن مرضى السكري الذين يعانون من السمنة المفرطة يصابون بتشوهات في بنية الدماغ بشكل أخطر من أولئك المصابين بالسكري من أصحاب الأوزان الطبيعية.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، يعتقد الباحثون أن بعض المضاعفات الناتجة عن الحالتين قد تسرع الخلل الإدراكي، وتزيد من خطر الخرف.

ولم يتضح حتى الآن كيف يغير مرض السكري من النوع الثاني الدماغ، ولكن يُعتقد أن السبب هو مقاومة الأنسولين، وضعف السيطرة على السكر في الدم والالتهاب.

وقال باحثون: “وجدنا أن التغيرات المرتبطة بمدة المرض في سُمك القشرية وسلامة المادة البيضاء بالدماغ كانت أكثر بروزاً في مرضى السكري من النوع الثاني والسمنة المفرطة من أولئك الذين يعانون من مرض السكري فقط”.

وأضافوا أن النتائج التي توصلوا إليها في الدراسة، تسلط الضوء أيضاً على الحاجة إلى التدخل المبكر بهدف الحد من عوامل خطر السمنة في مرضى السكري من النوع الثاني للحفاظ على بنية الدماغ والقدرات المعرفية.

والحاجة إلى زيادة الوعي بالمخاطر المتعلقة بزيادة الوزن، أمر ضروري للوقاية من داء السكري من النوع الثاني والتحكم فيه لتجنب ضمور الدماغ والخلل المعرفي في المستقبل.

ويعاني من مرض السكري من النوع الثاني نحو2.7 مليون شخص في المملكة المتحدة، 90% منهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

والسكري هو مرض يدوم مع المريض مدى الحياة وقد يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.