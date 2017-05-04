اكتشاف علاقة مثيرة للدهشة بين مستوى السكر في الدم وأورام الدماغ

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

قالت دراسة جديدة، إن الصلة بين السكر في الدم وأورام الدماغ يمكنها تسليط الضوء على كيفية تطور بعض أنواع مرض السرطان، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة السكر يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والمثانة.

ويؤدي عدم السيطرة على مرض السكري في كثير من الأحيان إلى العديد من الظروف العصبية مثل تلف الأعصاب وضعف التئام الجروح.

ووجد باحثون من جامعة “أوهايو” الأمريكية -رغم شيوع العديد من أنواع السرطان بين مرضى السكري- أن أورام الدماغ التي تسمّى الأورام الدبقية هي الأقل شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويبدو أن هذا الارتباط يشير إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم حقيقة، وإمكانية الحد من تطوير أورام الدماغ باتت واقعاً.

وقال الباحثون: “في هذه الحالة فإن أورام الدماغ الخبيثة هي الأكثر شيوعًا بين الذين لديهم مستويات طبيعية من الجلوكوز في الدم من أولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو السكري”.

وجاءت هذه النتيجة بعد إجراء الفريق دراسة ميدانية تتمثل بتقييم مستويات السكر في الدم ومرض السكري لمرضى من النمسا والسويد مصابين بالورم الدبقي وبلغ عددهم 269,365 مريض.

وبهذا الاكتشاف يأمل الباحثون وضع عدة خيارات علاجية محتملة في المستقبل وضرورة إجراء المزيد من البحوث لاستكشاف العلاقة بين سكر الدم والأورام بشكل أفضل.