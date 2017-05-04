علماء يبتكرون اختبارًا يكشف الأورام عبر “قطرة دم واحدة”

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اخترع باحثون صينيون من كلية علوم الحياة بجامعة “تسينغهوا” الصينية طريقة جديدة يمكنها تشخيص أنواع متعددة من السرطان، عن طريق تحليل قطرة واحدة من دم الإنسان.

ويحتوي الاختبار على بروتين Hsp90 أحد أنواع بروتينات الصدمة الحرارية التي تستخدم للعلاج السريري، واكتشف قبل ربع قرن، حيث حدده العلماء مؤخراً كعلامة بيولوجية للسرطان.

وأنتج الباحثون بروتين Hsp90a الصناعي بواسطة إعادة تجميع البروتينات ما يعني خلق هذا النوع من البروتينات في أي كمية وفي أي وقت.

وبحسب وسائل إعلامية صينية أجرى الباحثون تجارب سريرية شملت 2347 مريضا في 8 مستشفيات في الصين، مؤكدين أن التجربة هي الأولى من نوعها في العالم لاختبار ما إذا كان البروتين يمكن أن يكون علامة بيولوجية لأورام محتملة في الرئة.

وأظهرت النتائج نجاح الاختبار بشكل كبير، وتم اعتماده مؤخراً داخل الأسواق الصينية والأوروبية.

يُذكر أن السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تنطوي على نمو خلايا غير طبيعي مع القدرة على الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.