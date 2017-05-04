هل تعاني من انخفاض الدافع الجنسي؟ قد يكون هذا هو السبب

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

تغير المزاج، العصبية والاكتئاب لدى الرجل، ما الذي يحدث؟ هل هو تحت ضغط مستمر من سلسلة من الأحداث المؤسفة؟ هل صحته في تدنٍ؟ هل يعاني من إخفاقات في العلاقات الرومانسية؟

إذا كنت رجلاً يزيد عمرك عن 50 عاماً، من المرجح جداً أنك تعاني من أزمة منتصف العمر. فمع كل عيد ميلاد لك تبدأ بالتشكيك في قرارات حياتك الرئيسية التي يبدو أن لا رجعة فيها الآن، ورؤية علامات الشيخوخة في المرآة، وكل ذلك يمكن أن يسهم في التسبب بدرجة معينة من تقلب المزاج وحتى الشعور باليأس. ولكن لا تستخدم أزمة منتصف العمر كتفسير وهمي لمشاكلك الصحية المحتملة، فقد يكون السبب هو أنك تمر بمرحلة انتقالية نفسية وتعيد تعريف نفسك مع التقدم في السن.

ووفقا لمجلة “بيلمارا هيلث” الطبية، قد يكون هناك سبب آخر لاستمرار عدم الرضا عن الحياة، وهذا هو سن اليأس لدى الرجال.

وسن اليأس لدى الرجال الذي يعرف باسم اليأس الذكوري، يحدث نتيجة انخفاض تدريجي في هرمون التستوستيرون على النقيض من انقطاع الطمث لدى النساء، حيث يحدث انقطاع الطمث دفعة واحدة، وبالتالي يمكنك بسهولة الربط بين ذلك ونوبة الاكتئاب أو أزمة منتصف العمر. وبما أن هرمون الجنس الأساسي يبدأ في الانخفاض، سيتقلب مزاجك، فكلما انخفض التستوستيرون في جسمك، كلما أصبحت أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلب وأكثر عرضة لكسور العظام بسبب انخفاض كثافة العظام.

الحفاظ على رجولتك مع التقدم في السن

المشاكل الصحية المطورة حديثاً ليست جيدة أبداً، ولكن عندما يتعلق الأمر بمشاكل العلاقة الجنسية، يكون ذلك أمراً مؤلماً، فالأداء المتوسط أو حتى عدم القدرة على أداء العلاقة الجنسية هو كابوس كل رجل، ولمعالجة مشكلات الانتصاب، العديد من الرجال يلجأون إلى الأدوية لاستعادته.

وعلى الرغم من أن هذه الأدوية تبدي فعالية في الحفاظ على الانتصاب، إلا إنها لا تساعد حقاً بشأن الرغبة الجنسية. وهذا يعني أنك قادر على ممارسة الجنس، ولكنك لم تعد تتمتع بقدر ما اعتدت عليه.

لماذا يحدث هذا؟

المحرك الرئيس للرغبة الجنسية، هي تلك الشرارة التي تحافظ على اشتعال الرغبة، وهو مرة أخرى، التستوستيرون. فكلما تتضاءل مستويات الهرمون، تتضاءل الرغبة الجنسية أيضاً. وأداؤك الجنسي يعتمد على الرغبة بقدر اعتماده على الانتصاب.

لذلك، إذا كنت ترغب في استعادة الرغبة الجنسية لديك، فبدلا من التركيز على ميكانيكا الجنس، تحتاج إلى العمل من أجل الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون وتعزيزها من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

وهناك خدعة أخرى يمكن أن تساعدك على الانتقال بنجاح إلى المرحلة المتقدمة من السن وحتى البدء في التمتع بحياتك الجنسية مرة أخرى، وهي: تقبُل ما يمر به جسمك وإعادة تعريف رجولتك بأمان.

بالطبع، لا يمكن أن تقوم بالعلاقة الجنسية بنفس الجودة كما كنت تفعل في العشرينيات والثلاثينيات. ولكن دعونا نواجه الحقيقة، فأنت لا يوجد لديك الكثير من الطاقة على أي حال، وكلما تقبلت هذه الحقيقة، كلما كان بمقدورك البدء في الاستثمار في نوع مختلف من الحميمية واكتشاف نوع جديد من الجنس المختلف، ربما يكون أقل كثافة، ولكنه لا يزال ممتعاً ومجزياً.