لا تقلق.. هذه العلاجات السريعة ستخلصك من الإصابات والكدمات

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

تحدث الإصابات في لمح البصر، ويمكن أن تحدث عندما تسير في الشارع أو عند صعودك السلم، وربما يكون سقوطك أمرًا هيناً، لكن توابع إصابتك ستكون مؤلمة للغاية.

ومن أجل التعامل مع مثل تلك الإصابات، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك القيام بها بسرعة وبنفسك:

العبوة الباردة

قم بوضع القربة الباردة على المنطقة المصابة، وضع الكثير من مكعبات الثلج في الشاش أو القماش القديم في المنطقة المصابة لحوالي 10-15 دقيقة، حيث تهدئ الأعصاب وتقلل الالتهاب والتورم، ثم قم بالضغط على المنطقة المصابة بشكل قوي.

كما أن هناك أيضًا وسيلة فعالة أخرى وهي فرك المنطقة المصابة بالثلج أو بالضمادة المرنة، وهناك أيضا طريقة ثالثة تعتبر من أفضل الطرق لتحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء المنطقة المصابة، تتمثل في رفع الجزء المصاب، مما يساعد على تجديد الشوائب المتراكمة في المنطقة ويسهل الشفاء، والمفتاح هنا هو الحفاظ على تلك المنطقة مرتفعة على الأسطح الناعمة (الوسائد، الوسائد، كومة من اللحاف/ البطانيات) لضمان الراحة.

النقع

ضع المنطقة المصابة في الماء والملح لمدة 20 دقيقة على الأقل وهذه الطريقة تعتبر واحدة من أفضل الطرق لتخفيف آلام الساقين، في وقت يعمل فيه جسمنا وفقًا لمفهوم جميل يسمى ذاكرة العضلات، ولابد من الراحة لمدة 24 لـ48 ساعة، لكن لابد من تمرين المنطقة المصابة ويمكن القيام بذلك ببطء ما يعيد جسمك مرة أخرى إلى الأداء الطبيعي، كما ينصح الأطباء، المصابين بتجنب تناول المشروبات الساخنة، والتبغ، والتدخين، أو الاستحمام الساخن خلال فترة الشفاء، لأنه يبطئ العملية ويؤدي إلى زيادة التورم.

أما بالنسبة للذين لا يحظون بقدر كاف من النوم، فينصحون بالخلود إلى استراحة من الروتين والأعمال اليومية.