مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على إلغاء “أوباما كير”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون معدل بشأن الرعاية الصحية مدعوم من قبل الجمهوريين، وذلك بعد أسابيع من فشل المحاولة الأولى لإلغاء القانون المعروف باسم “أوباما كير“، مما شكل صفعة للرئيس دونالد ترامب.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين مكارثي عن التصويت، مشيرًا إلى أن القيادة تعتقد أن ذلك الإجراء سيتم اعتماده هذه المرة.

وإذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيكون نصرًا كبيرًا لترامب ورئيس مجلس النواب بول ريان، اللذين تعرضا لضربة في آذار/ مارس عندما سحبا النسخة الأولى من مشروع القانون فجأة بسبب ما واجهته من معارضة.

وقال مكارثي على “تويتر” في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، إن “عدم القيام بشيء ليس خيارًا”.

وأضاف أن “الشعب الأمريكي متعلق بسفينة # أوباما كير الغارقة، وعلينا أن نعمل الآن”.

يذكر أن مشروع القانون الذي سيجرى التصويت عليه في المجلس المكون من 435 عضوًا هو نسخة معدلة من قانون الرعاية الصحية الأمريكي. وسيحل محل أجزاء رئيسية من “أوباما كير”، المعروف رسميًا باسم قانون الرعاية بأسعار معقولة، والذي قدمه الرئيس السابق باراك أوباما وزملاؤه الديمقراطيون في عام 2009.

ومن شأن مشروع القانون المعدل أن يوفر مزيدًا من المساعدة المالية للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية قائمة، والذين هم أكثر عرضة لخطر فقدان الحماية بموجب الخطة الجمهورية السابقة.