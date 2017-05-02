استخراج 75 إبرة في جسد مريض هندي لا يعرف عنها شيئا

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

نجح أطباء مستشفى كوتا بولاية راجستان الهندية في استخراج إبر و دبابيس من جسم مري ، وأصبح بحالة جيدة، إذ لم يصب أي من الأعضاء الداخلية بضرر.

كان الهندي”بادريلال مينا” يشكو من آلام في أصابع قدميه عندما نقله أبناؤه إلى المستشفى، وبعد تعريضه للفحص بالأشعة اكتشفوا وجود العديد من الدبابيس و الإبر في فخده وقدمه اليمنى وباقي جسمه، بلغ عددها 75 ، عثروا على 40 منها في حلقه.

إلا أن الأطباء حائرون في سبب وجود تلك الأشياء داخل جسم بشري، وإن كانوا يعتقدون أن المريض البالغ من العمر 56 عاما قام بابتلاعها متعمداً.

لكن الرجل نفى ذلك تماماً ، وأكد أنه لا يتذكر شيئا بهذا الخصوص رغم إلحاح الأسرة و الأطباء في سؤاله.

وصرح راجيندرا ابن المريض لصحيفة “ميرور”: “كنا خائفين جداً عندما رأينا الصور ” ، وأضاف :” لا نعرف كيف انتهت تلك الإبر في جسمه ،وقد سألته عدة مرات، لكنه لا يتذكر شيئا”.