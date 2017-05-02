مسن يكتشف علاجًا غريبًا للتخلص من آلام التهاب المفاصل

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

يقول الفلاح الكوبي بيبي كازاناس البالغ 71 عاماً، أن بإمكانه التخلص من آلام التهاب المفاصل من خلال لدغة عقرب، مشيرًا إلى أن سم العقرب يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل الألم.

ويُبقي بيبي حوالي 4 عقارب بالقرب من منزله حتى يضمن التعرض للدغ عندما تبدأ نوبة التهاب المفاصل في العودة، والتي عادة ما تكون مرة في الشهر.

وقال كازاناس: “اللدغة لا تؤذيني على الإطلاق، وإذا كانوا يستخدمونها كعلاج للسرطان في كوبا، يمكن أن يكون ذلك أمراً جيداً فمنذ حوالي 8 سنوات، بدأت مسألة العقرب تلك، عندما بدأت عظامي تؤلمني، بسبب التهاب المفاصل، وبالفعل ساعدتني على الشعور بالراحة”.

وأوضح “ساءت حالتي حتى أصبحت أعجز عن تنظيف أسناني أو تمشيط شعري. عندها حصلت على عقرب وضغطت عليه، فلدغني مرتين، وأصبحت ذراعي على ما يرام”.

وقبل ذلك، كان استخدم لدغات النحل كعلاج، بما أنه من عائلة نحالين، لكنه سرعان ما أصبح يستخدم هوام أكبر.

ورغم أنها قد تبدو وسيلة غير تقليدية لعلاج هذه الحالة، إلا أن سم العقرب يُستخدم كأحد مكونات الدواء الكوبي وهو العنصر الرئيس في “فيداتوكس” لتخفيف آلام وأعراض السرطان.

ويقول الدكتور ليناريس إن كازاناس يشعر بتحسن بعد لدغة العقرب بسبب تأثير السم المسكن، وتحفيز آليات العلاج الطبيعي للجسم والجهاز المناعي.

ولهذا السبب، بدأ الأطباء في كوبا بالتحقيق في القوى الشفائية لسم العقرب بالتجارب الطبية منذ عام 2006 لاختبار ما إذا كان يمكن أن يعالج السرطان، وحتى الآن وجدوا أن نوعية حياة المرضى قد تحسنت بشكل ملحوظ.