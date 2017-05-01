تعرّف على العادات الصحية والضارة لتنظيف الأسنان

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

العناية بالأسنان مهمة جداً لصحة الفم، ولكن قد تجد صعوبة في العثور على البداية الصحيحة للقيام بذلك.

وهناك الكثير من النصائح المتضاربة التي تجعل حتى تنظيف الأسنان كل يوم أمراً مربكاً، وإليك أبرزها:

1- استخدم فرشاة أسنان كهربائية

فرشاة الأسنان الكهربائية هي الطريقة الأكثر فاعلية في تنظيف الأسنان وحمايتك من جرح اللثة، لأنها تقوم بالحركات والضغط نيابة عنك.

2- اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً

اغسل أسنانك بالفرشاة لمدة 2-3 دقائق، مرة واحدة في الصباح ومرة واحدة في المساء دون زيادة أو نقصان لتحافظ على صحة الأسنان واللثة.

3- قم بتنظيف ما بين الأسنان

احرص على التنظيف بين الأسنان مرة واحدة على الأقل يومياً، ويمكنك استخدام فرشاة تنظيف ما بين الأسنان أو خيط تنظيف الأسنان الكهربائية.

4- إذا كنت تنظف بالفرشاة اليدوية، قم بذلك بشكل صحيح

إذا كنت تستخدم فرشاة يدوية حركها في حركات دائرية صغيرة في زاوية 45 درجة باتجاه اللثة لضمان عدم تفويت أي منطقة.

5- نظف بضغط متوسط

من المهم جداً عدم الضغط على الفرشاة أكثر من اللازم لأن هذا يُضعف المينا.

6- إذا أصبت بنزيف اللثة استمر في تنظيف أسنانك

سوف تُشفي اللثة في نهاية المطاف ويزول الالتهاب والنزيف وتتحول لصحية ووردية.

7- استخدم غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة

استخدم غسول الفم غير الكحولي الذي يحتوي على الفلورايد. فهذا هو أفضل بكثير من الشطف بمياه الصنبور التي تتخلص من عجون الأسنان والفلورايد.

8- اشطف أسنانك بزيت جوز الهند

يتخلص زيت جوز الهند من الاوساخ والسموم من بين الأسنان.

9- زيارة طبيب الأسنان

استشر طبيب الأسنان كل ستة أشهر لفحص وتنظيف أسنانك لأنك لا تستطيع إزالة الجير المتراكم بعد أن يتصلب.