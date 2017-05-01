6 علامات تشير إلى أن الصداع قد يكون دليلًا على أمراض خطيرة

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

قد يصاب كل شخص تقريبًا بـ الصداع نتيجة الجفاف والحساسية، أو لمجرد العمل المفرط، وهذه الأمور لا تشعرك بالقلق، إلا أن هناك بعض الأعراض الأخرى على إصابتك بشيء أكبر من الصداع، وأهم هذه الأعراض هي:

الشعور بنبض في رأسك

تشير التقديرات إلى أن نحو 6% من الرجال، و18 % من النساء يعانون من الصداع النصفي، وإذا كنت من تلك المجموعة، فأنت تدرك جيدًا كيف يكون ألم الصداع النصفي، والمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي هم خبراء في أعراض هذا المرض.

وتوضح خبيرة الأعصاب إيشا غوبتا، أن الصداع النصفي الشديد هو ألم شديد مكثف يكون شديد الحساسية بالضوء أو الصوت، ويمكن وصف أنواع أخرى من الصداع بآلام حادة في الوجه أو حول العين، ومن المهم التحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني باستمرار من أعراض شبيهة بالصداع النصفي، لأنه يمكن السيطرة عليه عن طريق تناول الدواء.

صعوبة في الكلام

تقول غوبتا، إنه بسبب تشابه أعراضهما، فإنه من الصعب في كثير من الأحيان تشخيص تمدد الأوعية الدموية من الصداع ومع ذلك، وهناك عدد قليل من المؤشرات أن الألم بين عينيك أو في الجزء الخلفي من رأسك هو مجرد صداع، ويمكن في الواقع أن يكون الألم خطيرًا جدًا ومهددًا للحياة.

وتوضح غوبتا، أن تمدد الأوعية الدموية يرتبط أحيانًا بصعوبة في الكلام أو صعوبة في التفكير أو فهم أشخاص آخرين أو صعوبة في تحريك ذراعيك أو ساقيك أو وخز في الجسم أو تغير الرؤية، وتقول إنه إذا لاحظت أيًا من تلك الآثار الجانبية، فيجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ في أسرع وقت ممكن.

لا تستطيع التركيز

قد تشعر بعدم القدرة على التركيز أثناء أداء عملك، ولكن إذا ازداد هذا الشعور فعليك زيارة الطبيب لأنك قد تكون مصابًا بارتجاج في المخ.

ألم يوقظك من النوم

وتضيف غوبتا، أن أحد أصعب أنواع السرطان تشخيصًا هو سرطان المخ، ولأن هناك العديد من أشكال سرطان المخ، فإن عددا قليلا من الأعراض المحددة تدل على وقوعه. وإنه إذا كان الصداع شديدًا لدرجة أنه يوقظك من النوم أو يزداد في فترة الصباح، فعليك زيارة طبيبك.

والشيء الوحيد لاستبعاد احتمالية الإصابة بالصداع الأكثر خطورة، هو أن تجري التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للمخ، وربما للأوعية الدموية، وذلك وفقًا للأعراض التي تظهر عليك.

إذا شعرت بصلابة في الرقبة أو لديك حمى

يسبب التهاب السحايا ورمًا خطيرًا يصيب الأغشية التي تغطي المخ والحبل الشوكي. وإذا كان عندك صداع مصحوب بحمى، وتشعر بألم شديد في رقبتك فعليك أن ترى الطبيب على الفور.

عدم توقف الصداع

قد يتسبب الصداع الشديد في مضاعفة الألم وإغلاق عينيك، ولكن إذا استمرت الأعراض، عليك بزيارة الطبيب.