اكتشاف علاج جديد لارتفاع ضغط الدم دون عقاقير

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

خلصت دراسة علمية إلى أن التطبيق الموضعي لـ “كريم المغنيسيوم” يعزز مستويات المغنيسيوم في الدم بشكل كبير.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة “هرفورد شاير” البريطانية، أن كريمات المغنيسيوم يمكن أن تُستخدم كبديل أو بالإضافة إلى حبوب منع الحمل، لمكافحة المشكلات الصحية الرئيسة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

ويعد بحث الجامعة خطوة أولى لإظهار أن كريمات المغنيسيوم يمكن أن تكون إضافة قابلة للتطبيق، أو بديلاً للمكملات عن طريق الفم، بهدف مكافحة مجموعة من المشكلات الصحية المرتبطة بانخفاض مستويات المغنيسيوم، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة.

وقال الباحثون إن “النتائج الأولية تشير إلى أن كريمات المغنيسيوم، يمكن أن تكون بديلاً ناجحاً وفعالاً عن تناول مكملات المغنيسيوم في شكل أقراص، ذلك على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، للتحقق من الحاجة إلى جرعة أعلى من المغنيسيوم على مدى فترة أطول من الزمن”.

وقد تبين أن تناول جرعات منخفضة من المغنيسيوم يسبب العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والمشاكل القلبية الوعائية، لذلك هذه الكريمات يمكن أن تكون وسيلة جيدة للمساهمة في زيادة مستويات المغنيسيوم، بالتالي تساعد في الحد من المشاكل الصحية المرتبطة بها.

وبما أن كثيرا من الناس لا يحبون تناول حبوب منع الحمل، أو يواجهون صعوبة في تناولها، يمكنهم استخدام الكريم بسهولة يومياً، على سبيل المثال عن طريق تطبيقه على الجلد بعد الاستحمام.

وقامت “ليندسي كاس” وأندريا روزانوف” من مركز “تعليم وبحوث المغنيسيوم” في هاواي، بدراسة على مجموعة من البالغين الأصحاء.

وفي الدراسة، أُخذت عينات البول والدم وتم تقسيم المشاركين عشوائياً إلى مجموعتين، الأولى تستخدم كريم المغنيسيوم والثانية تستخدم كريما وهميا، ثم طُلب من المجموعتين تطبيق 10 مل من الكريم يومياً لمدة أسبوعين، وكانت الجرعة اليومية لمجموعة كريم المغنيسيوم تتكون من56 ملغم.

وبعد 12 إلى 14 يوماً، تم جمع عينات من البول والدم ومقارنتها بالنتائج الأصلية، وبعد استخدام كريم المغنيسيوم، وجد الباحثون زيادة في مستويات المانيسيوم بالدم لم يسبق لها مثيل في المجموعة الثانية، التي استخدمت كريمًا وهمياً.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص غير الرياضيين في المجموعة، كان لديهم زيادة كبيرة في نسبة المغنيسيوم بالدم.