حقائق علمية تمنحك السعادة.. الدماغ البشري قادر على إعادة تشكيل نفسه وفقًا لأفكارنا

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

هل تعلم أن التذمر يقلل العمر؟ هناك حقائق علمية تدعم هذه الحقيقة، والأكثر إثارة للدهشة هو أنك قادر على تشكيل واقعك الخاص بأفكارك.

دماغك قادر على إعادة تشكيل نفسه

المشابك العصبية هي الهياكل الموجودة في جميع أنحاء الدماغ، وهي تعمل كناقل لرسالة للأفكار والكلام والحركة فعندما تخطر ببالك فكرة يتم بناء إشارة كهربائية عبر جسر في الدماغ، وفي كل مرة تحدث فيها تلك العملية تقترب المشابك العصبية من بعضها أكثر؛ ما يسمح لها بتمرير إشارة كهربائية أسرع وهذه يعني أن دماغك قادر على إعادة تشكيل نفسه.

الفكرة التي تركز عليها أكثر هي التي تسيطر على دماغك

المشابك العصبية المرتبطة بقوة معًا في الدماغ تشكل شخصيتك الأصلية من ذكائك إلى مهاراتك الخاصة وعلاوة على ذلك، فإنها تحدد الأفكار التي يصل إليها دماغك بسهولة، وهذا يؤثر على مهارات المحادثة بشكل كبير أي أن الفكرة التي تركز عليها أكثر هي ما تسيطر على دماغك حرفيًا.

الحب والخوف والتقبل والندم

يمكنك اختيار أن تحب كل شيء في الحياة مع التخلي عن حاجتك للسيطرة، فإذا نظرت إلى كل شيء في حياتك من منظور الحب ولم تحاول السيطرة على ما لا يمكنك السيطرة عليه، لن يكون هناك داعٍ للخوف.

وقبول التدفق الطبيعي للحياة، والرضا عن كل تجربة وكل درس تتعلمه، سوف يؤدي إلى تحفيز المشابك العصبية في الدماغ التي تمثل الحب قبل تلك المرتبطة بالحزن والأسف والتشاؤم والخوف والاكتئاب.

الحل

الكون مكان فوضوي، وعلى الرغم من أننا قد لا نمتلك القدرة على السيطرة على معظم الأشياء به، إلا أننا نستطيع تشكيل واقعنا باختيار ما إذا كنت ستعيش حياة مليئة بالحب أم بالخوف.

ففي حياتك ستعاني من لحظات شاقة، مثل وفاة أحد أفراد أسرتك، أو انتهاء علاقة رومانسية أو الفشل في الحياة المهنية أو الأكاديمية، ولكن ليس عليك العيش في الندم، إذا قررت ألا تغذي هذه اللحظات السلبية.