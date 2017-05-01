تفسير الأحلام.. لماذا يجب عليك أن لا تتجاهل الكوابيس؟

المصدر: شوقي عبدالعزيز- إرم نيوز

الكثير منا يميل إلى تجاهل الكوابيس باعتبارها شيئا لا يمكن تفسيره، وبذلك لا ينبغي أن نوليه أي اهتمام.

ولكن إذا كان نومك غير مستقر في كثير من الأحيان، فيمكن أن يكون ذلك علامة تحذير على مشكلات خطيرة تتعلق بالصحة النفسية، وفقًا لما جاء بدراسة جديدة لعلماء النفس في جامعة توركو.

وتشير النتائج التي توصل إليها الخبراء إلى أن الكوابيس ينبغي اعتبارها علامة إنذار مبكر لحدوث اضطرابات بالصحة النفسية.

يقول نيلس ساندمان مُعد هذه الدراسة: “إن الخطر ليس كبيرًا جدًا معظم المصابين بالكوابيس لا يصبحون انتحاريين ولكن الرسالة الرئيسة التي نأخذها هي أن الكوابيس المفجعة المتكررة يجب أن تؤخذ على محمل الجد”، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال ساندمان: “نتائج الدراسة الأصلية تم التحقق منها ولدينا الآن فهم أكثر موثوقية بأن الكوابيس تزيد وإن كان بشكل طفيف من خطر الانتحار”.

وتعرف الدراسة الكوابيس بأنها أحلام مكثفة ذات لهجة عاطفية سلبية، وقد تبين أن هذه الكوابيس المزعجة المتكررة يمكن أن تزيد من خطر اضطرابات المزاج والانتحار.

ومع ذلك لاحظ ساندمان -أيضًا- قيودًا على الدراسة فلم يكن لدى فريق البحث بيانات عن مواضيع أو محتويات الكوابيس التي كان من شأنها أن تعطي تحليلاً أكثر دقة.

ووجد فريق البحث -أيضًا- أن الكوابيس تزيد من خطر الانتحار بين الجنسين، ورغم أن البيانات تظهر أن المرأة تصاب أكثر بالكوابيس، لكن خطر الانتحار لدى الرجال أكبر بكثير.

وأشار علماء النفس إلى أنه في حين يجب أن تكون هناك عوامل خطر أقوى أخرى للانتحار، فإن الكوابيس هي عامل خطر محتمل قابل للتعديل للوقاية من الانتحار.

وتابع ساندمان: “هناك أدلة كثيرة على أن الكوابيس ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية وفي المستقبل يجب أن تحظى باهتمام أكبر؛ لأنها قد تكون ذات قيمة في اعتبارها علامة إنذار مبكر لمشكلات أكثر خطورة”.