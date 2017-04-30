للحفاظ على وزنك.. احذر الطعام أثناء مشاهدة التلفاز

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

كشف البروفيسور تشارلز سبينس من جامعة أكسفورد عن بعض النصائح التي يمكن أن تقوم بها لتناول كميات أقل من الطعام.

ويقترح سبينس إيقاف التلفاز أثناء تناول الطعام لأن ذلك هو أسوأ شيء يمكنك القيام به إذا كنت تنوي تقليل استهلاك طعامك.

ويقول: “إذا كنت تولي اهتمامًا بما تشاهده على شاشات التلفاز، فأنت لا تعطي أي اهتمام لما يحدث في فمك وينتهي بك الأمر لتناول 3 أضعاف الطعام عن المقدار الذي تتناوله دون مشاهدة التلفزيون”.

وأضاف البروفيسور أنه من خلال دراسة قامت بها مراكز الأبحاث في الجامعة قد تبين أن تناول الطعام بالشوكة والسكين يقلل من كميات الطعام التي يستهلكها البشر، كما أنه يعطيك شعورًا بالشبع وعدم الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسة.

وتابع أيضًا أن تناول الوجبات الخفيفة في طبق لونه أحمر يجعلك تستهلك كمية طعام أقل، كذلك من الأفضل أن تتناول الطعام في طبق صغير بدل من الطبق الكبير، لأن ذلك يعطي خدعة للمخ بأنه لا يوجد طعام آخر هناك.