ابتكار جهاز يحاكي العمود الفقري لتخفيف آلام الظهر المزمنة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

كشف طبيب أمريكي ابتكار جهاز يحاكي العمود الفقري، ويمكن أن يقدم العلاج للذين يعانون من آلام مزمنة في الظهر.

وقال المختص في التخدير وأمراض الألم في الولايات المتحدة، الدكتور مايكل بوتروس، إن “الجهاز الجديد يقدم العلاج السريع للمرضى الذين استنفدوا الخيارات التقليدية الأخرى، حيث يوفر نبضات كهربائية إلى الأعصاب المسببة للألم”.

وتابع، أن “الأطباء يضعون الرصاص في العمود الفقري مع إبرة صغيرة، ومع الجهاز الجديد سيزرع الخيوط في الظهر دون أن يسبب أي ألم”.

ويعمل الجهاز بعد شحنه من خلال وضع لوحة الجهاز على الظهر مدة 30 دقيقة، ما يسمح بتنشيط الأعصاب والدورة الدموية دون وخز أو إحساس المريض بالألم.