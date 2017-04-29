بالفيديو.. ماذا يحدث عندما تمنع نفسك من التبول فترة طويلة؟

المصدر: توفيق إبراهيم- إرم نيوز

اختبر الكثيرون، شعور معاناة حبس البول في مواقف متعددة، أكثرها أن هناك من يشغل دورة المياه على الرغم أن معظم الناس قادرون على حبس البول مدة 3-7 ساعات، لكن البعض يقول إنك إذا حبست نفسك عن التبول لمدة طويلة فإن المثانة قد تتعرض للانفجار.

هل يمكن أن تنفجر مثانتك بسبب حبس البول؟

إذا امتنعت عن التبول لوقت طويل لن تنفجر مثانتك، فقبل أن تصل إلى تلك المرحلة ستتبول لا إراديًا ولكن المثانة قد تنكسر نتيجة صدمة خارجية مثل التعرض للضرب، وهذا يحدث لأنه كلما تحبس البول كلما تتمدد مثانتك وتصبح أقل سمكًا، وفقًا لموقع “مايند ويرهاوس”.

لم يجب ألا تتجاهل نداء الطبيعة؟

هناك أسباب أخرى تدعو لعدم حبس البول مدة طويلة:

أولاً: أن بولك سائل يحتوي على مخلفات الجسم، التي تشمل الأحماض المختلفة والأمونيا التي قد تضر المثانة.

ثانيًا: في كل مرة تتبول فيها يتخلص جسمك من البكتيريا المتراكمة على الإحليل، ما يمنعها من الوصول إلى أجزاء أخرى من جسمك حيث تسبب أمراضًا بشعة.

ماذا يحدث عندما تحبس البول فترة طويلة؟

عندما تبقى البكتيريا داخل جسمك أكثر من المعتاد يزداد خطر ثباتها في جدران مثانتك، ما قد يؤدي إلى الكثير من الحالات المزعجة مثل التهاب المثانة وحصوات الكلى، حيث تتراكم تلك المواد الضارة في الكلى حتى تتحول لحصوات كبيرة تكون عملية إخراجها من جسمك عملية صعبة ومؤلمة للغاية.