كيف يستخدم دواء ضغط الدم لعلاج سرطان الجلد؟

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن العقارات المستخدمة في علاج مرضى ضغط الدم، يمكن أن تساهم في سرطان الجلد، وفقاً لما نشرته “مؤسسة الجلد البريطانية”.

وهناك 100 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد و2500 حالة وفاة كل عام، وتنتشر3 أنواع من سرطان الجلد، هي سرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما)، وسرطان الخلايا الحرشفية (إس سي سي)، وسرطان الخلايا القاعدية (بي سي سي) بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ومع ذلك هناك دواء جديد يُستخدم عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، قد يحمي ضد تلف الخلايا التي تسببها أشعة الشمس.

ووجدت الدراسة التي أجرتها “الجامعة الغربية للعلوم الصحية” في الولايات المتحدة، أن عقار “كارفيدلول”، أظهر فوائد تُستخدم لمنع حدوث سرطان الجلد، حيث تمنع تلف الحمض النووي المسبب للسرطان وموت الخلايا التي تنتجها الأشعة فوق البنفسجية من نوع يو في بي.

واختبر الباحثون على وجه التحديد ما إذا كان يمكن أن يمنع حدوث سرطان الجلد الناجم عن هذا النوع من التعرض للأشعة فوق البنفسجية بنوعيها. فالأشعة فوق البنفسجية من النوع يو في بي، هي جزء من أشعة الشمس التي تضر طبقات البشرة العلوية بالجلد، والتي ثبُت أنها تسبب خطراً بشكل خاص.

ووجد الباحثون، أن العقار يقلل من شدة وعدد الأورام النامية في الفئران. ومن المثير للاهتمام، أنهم اكتشفوا أن العقار قد أخّر تشكل الأورام الجلدية أكثر من كريم الوقاية الشمس، وقد تكون هذه النتائج هي الخطوة الأولى نحو علاج سرطان الجلد الذي يمنع إعطاء البشر متعة التعرض لأشعة الشمس.

وتشمل أعراض سرطان الخلايا القاعدية (بي سي سي) كتلا صلبة حمراء وبقعا مسطحة حمراء ومتقشرة، وقرحا غير مؤلمة.

وفي حالة سرطان الخلايا الحرشفية (إس سي سي)، قد تظهر بقع صلبة ومرتفعة عن سطح الجلد ذات ملمس طري، التي قد تنزف في بعض الأحيان.

ووفقاً لبحوث السرطان في المملكة المتحدة، حروق الشمس هي علامة على تضرر الحمض النووي في خلايا الجلد بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية بكثافة.

فالتعرض لحروق الشمس المؤلمة، مرة واحدة كل سنتين، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما) إلى 3 مرات.

وتقول مؤسسة الجلد البريطانية، إنه توجد حالياً عدة طرق لحماية نفسك من أضرار أشعة الشمس، حيث يوصى باستخدام الملابس كخط الدفاع الأول، وكذلك استخدام كريم الوقاية من الشمس ذا نسبة عامل الحماية من الشمس أعلى من30 ومعدل 5 من (يو في إيه) قبل الخروج بـ 20 دقيقة.

كما يُنصح بتجنب الخروج من الساعة 11 صباحاً حتى 3 مساءً في الصيف، خاصة إذا بشرتك فاتحة جداً.