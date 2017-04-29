بينها الشوكولاتة.. تناول هذه الأطعمة لتعيش حتى سن المئة

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

توفي أكبر رجل في العالم في وقت سابق من هذا الشهر في سن الـ 117، بعد أن عاش ثلاثة أجيال، كما أن “إميلي مورانو” هي واحدة من أكبر خمسة أشخاص في التاريخ، وقد ولدت العام 1899 في إيطاليا، وقبل وفاتها قالت إن سبب طول عمرها هو تناول ثلاث بيضات يومياً ولكن وفقاً لطبيبها، كانت “إميلي” نادراً ما تأكل الفاكهة والخضراوات.

ويقول العلماء إن أول شخص وصل لسن 150 عاماً لا يزال على قيد الحياة بالفعل، ويعتقد البعض أن هناك من هم على قيد الحياة منذ 200 عام وحتى 1000 عام، وذلك وفقاً لأستاذ بجامعة كامبريدج.

ومن ضمن الأطعمة التي تساعد على طول العمر:

1- المكسرات

تناول حفنة من المكسرات يومياً يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 22%، وذلك وفقاً لدراسة مشتركة أجريت العام 2016 من قِبل كلية “إمبريال” في لندن، و “الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا”.

ووجد الباحثون أنها تخفف من احتمال الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 30%، والسرطان بنسبة 15%، وأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى مرض السكري بنسبة 40% تقريباً.

2- الطماطم

الطماطم غنية بـ”الليكوبين” المضاد للأكسدة، والذي يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وسرطان البروستاتا.

3- الشوكولاتة الداكنة

كلما ارتفعت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة، كلما زادت مستويات “فلافانولز”، وهو أحد أشكال مضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد وجدت دراسة أن استهلاك الشوكولاتة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39 %، وانخفاض احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%.

ومع ذلك، ليس هناك إنكار بأن تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي للسمنة، والتي يمكن بدورها أن تؤدي لمشاكل صحية تقصر من العمر.

4- الأفوكادو

وجدت دراسة أن الأفوكادو ترتبط بانخفاض خطر متلازمة الأيض وهي عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكري والسكتة الدماغية.

كما تبين قدرتها على محاربة السرطان بما في ذلك سرطان الفم، الجلد، والبروستات.

5- الفلفل الحار

الناس الذين يتناولون الكثير من الطعام الحار قد يعيشون لفترة أطول بفضل “الكابسيسين” وهو عنصر نشط بيولوجياً في الفلفل الحار، يساعد على مكافحة العدوى ويحفز الكلى والرئتين والقلب. وأولئك الذين يتناولون الأطعمة الحارة 6 أو 7مرات في الأسبوع، تقل نسبة تعرضهم للوفاة المبكرة بنسبة 14 %. عن أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل أقل من مرة في الأسبوع.