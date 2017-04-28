كيف التخلص من آلام عضلات الذراع؟

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

يحدث ألم العضلة العضدية الكعبرية، وهي عضلة الذراع التي تعمل على ثنيه مع مفصل المرفق، عندما تتعرض العضلات في الساعد للمجهود الزائد، وتكون هذه العضلة أكثر نشاطًا على سبيل المثال عند حمل حقيبة، أو عندما يتجه الذراع نحو الأرض ويكون المرفقان على جانبي الجسم.

وتقوم هذا العضلة على إعادة الساعدين مرة أخرى إلى وضعهما الطبيعي بعد القيام ببعض الأنشطة التي تتطلب ثني الذراعين بالإضافة إلى ذلك، تحافظ هذه العضلة على استقرار المعصم عند حمل الأشياء وتمنع المعصم من الانحناء.

ومن الوظائف الأخرى لهذه العضلة تحقيق الاستقرار في الكوع، وخاصة عندما يتحرك بسرعة وتتطور قوة طرد مركزية عالية مثلما يحدث عند اللكم.

أعراض ألم العضلة العضدية الكعبرية

يمكن الشعور بألم في العضلة العضدية الكعبرية إذا أصبحت العضلات في الساعد ضيقة جداً، حيث ينتج عنه شعور بالألم في الساعد أو الكوع أثناء أداء نشاط معين.

وقد تشمل بعض الحالات ألماً يمتد إلى الجزء الخلفي من اليد وحتى أصابع السبابة والإبهام وغالباً ما يتم الخلط بين هذا الألم والآخر الناتج عن “كوع التنس”، وهي حالة من الألم التي تصيب الأوتار في الكوع عادة عند تكرار حركات معينة للرسغ والذراع.

وقد تشعر بألم العضلة العضدية الكعبرية خلال القيام بالحركات التالية:

– ثني مقبض الباب

– التصافح بالأيدي

– شرب فنجان من القهوة

– استخدام المفك

أسباب ألم العضلة العضدية الكعبرية

إن واحدًا من الأسباب الرئيسية لألم العضلة العضدية الكعبرية هو الحمل الزائد على العضلات لفترات طويلة من الزمن، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات وبالتالي حدوث ألم.

والعمل اليدوي هو من أكثر المسببات لألم العضلة العضدية الكعبرية، ولكن أنشطة مثل لعب التنس أو حتى الكتابة على جهاز كمبيوتر لفترة طويلة من الزمن يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ألم العضلة، لأن مثل هذه الأنشطة تنطوي جميعها على الحركات المتكررة.

وبصفة عامة، فإن ألم العضلة العضدية الكعبرية ينطوي على الرفع المتكرر والالتواءات أو حمل أشياء قد تمثل إجهاد على هذه العضلة، ما يؤدي إلى ألم في الساعد.

كيف يمكن التخلص من الألم؟

– الرعاية الأولية: وهذا يتطلب راحة الذراع المتألم من 48 إلى 72 ساعة.

– تمرينات الحركة: مثل انحناء واستقامة الكوع والمعصم، بالإضافة إلى تحريك المعصمم في حركة دائرية لمدة خمس دقائق على الأقل.

– التدريب على حمل الأشياء الثقيلة تدريجيًا.