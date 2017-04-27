دراسة: المشي 22 دقيقة يوميًا وتناول “طعام حقيقي” يبعد النوبة القلبية

المصدر: لندن – إرم نيوز

أكدت دراسة طبية حديثة أن المشي مدة نحو 22 دقيقة يوميا وتناول “طعام حقيقي” بما فيه الغني بالدهون يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وخاصة النوبة القلبية.

وأكدت الدراسة إلى أنّ الاعتقاد السائد بضرورة تقليل استهلاك كمية الدهون المشبعة لتجنب أمراض القلب وانسداد الشرايين هو نظرية غير صحيحة وأنه آن الأوان لتناول المأكولات الصحية الحقيقية على أن يصاحبها ممارسة الرياضة بشكل يومي.

وأشارت الدراسة التي شارك فيها أطباء من جامعات ومستشفيات في بريطانيا إلى أنه ليس هناك أي دليل على وجود علاقة بين تناول الدهون المشبعة وإصابات القلب.

وقال الدكتور عاصم مالهوترا من مستشفى “ليستر” البريطاني: “كان التركيز لعشرات السنين على ضرورة خفض الكوليسترول وكأن ذلك هو هدف بحد ذاته وفي الحقيقية إن هذا أمر خاطئ”.

وأوضح بأن من أهم طرق منع أمراض الشرايين والقلب هي ممارسة الرياضة بشكل منتظم مؤكدا بقوله: “إن ممارسة الرياضة المعتدلة مثل المشي مدة 30 دقيقة ثلاث مرات أو أكثر كل أسبوع يمكن أن يفعل العجائب”.

وأضاف: “أن ممارسة الرياضة مع تناول أطعمة صحية حقيقية والعمل على تقليل التوتر لن يؤدي إلى تحسين أسلوب الحياة فحسب بل يمكن أن يقلل من خطر الوفاة جراء النوبات القلبية وأمراض الشرايين”.

وختم قائلا: “إن أمراض الشريان التاجي يمكن تقليلها بشكل كبير عن طريق المشي 22 دقيقة يوميا على أن يتم تناول طعام حقيقي”.