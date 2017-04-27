دراسة تحذر من مشروبات الطاقة.. تعرّف على السبب

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

حذرت دراسة طبية أمريكية نشرت اليوم من أن تناول مشروبات الطاقة يؤدي إلى أمراض قاتلة بما فيها ارتفاع ضغط الدم وإصابات القلب.

وأكدت الدراسة التي أصدرها باحثون طبيون في ولاية كاليفورنيا أن استهلاك نحو 1000 غرام من هذه المشروبات يؤدي إلى تغيرات خطيرة في وظائف القلب الكهربائية وضغط الدم وهو أخطر بكثير من شرب نفس الكمية من الكافيين.

وشدد الباحثون على ضرورة تجنب الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم تلك المشروبات حتى وإن بكميات قليلة.

وأشاروا إلى تزايد حالات الوفاة والأمراض القاتلة الناجمة عن تنامي استهلاك مشروبات الطاقة التي زاد عدد أنواعها في السوق إلى أكثر من 500.

وقالت الدكتورة إميلي فلتشر نائبة مدير قسم الأدوية في مركز طب القوات الجوية الأمريكية في كاليفورنيا والتي شاركت في إعداد الدراسة: “قررنا دراسة مخاطر مشروبات الطاقة على القلب بعد أن اظهر استطلاع أن ما يقارب من 75% من جنود قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا يتناولون هذه الأنواع من المشروبات وأن نحو 15% منهم يستهلكون حوالي ثلاث علب يوميا”.

وأشارت إلى أن الدراسة اعتمدت على مجموعتين أعطي كل فرد في المجموعة الأولى 1000 غم من مشروبات الطاقة و320 غم من الكافيين في حين أعطي الفرد في المجموعة الثانية 320 غم من الكافيين.

وقالت الدكتورة إميلي، إن أفراد المجموعة الأولى وجدوا بعد عدة أيام بأن وظائف قلبهم الكهربائية اختلفت أكثر من أفراد المجموعة الثانية.