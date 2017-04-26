لماذا يصاب الكثير من الشباب بسرطان الأمعاء؟

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

ازدادت حالات سرطان الأمعاء المعروفة أيضاً باسم سرطان القولون والمستقيم بشكل مزعج في السنوات القليلة الماضية، ولكن الملفت للانتباه اليوم هو الارتفاع الحاد في عدد المصابين بذلك المرض المرتبط عادة بالأشخاص المسنين بين فئة الشباب.

وعلى الرغم من تزايد القلق ،إلا أنه يمكن الوقاية من المرض وعلى الرغم من أن سرطان الأمعاء أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، ولكن هناك المرضى في الثلاثينيات من العمر يعتقدون أن تغيير النظام الغذائي، والقولون العصبي، والبواسير، والولادة هي من أسباب ما يشخص بعد ذلك على أنه سرطان الأمعاء والأمر المحزن أن الناس لا يعرفون أعراض المرض ويقومون بزيارة طبيبهم في أقرب وقت ممكن لذا كان من المهم أن نزيد من وعي الناس بأعراض المرض.

أعراض المرض

يتسبب سرطان الأمعاء في كثير من الأحيان في حدوث أعراض خفية أو ثانوية فقط، ولذلك من المهم أن تكون في حالة تأهب للتغييرات ومع نمو السرطان، يمكن أن تصبح الأعراض أكثر وضوحاً وتشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي:

– الدم في البراز.

– النزيف خاصة بعد عملية إخراج البراز، هو من الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء.

– الميل المستمر أو المتكرر لإخلاء الأمعاء، والناجمة عن اضطراب المستقيم أو مرض آخر.

– انخفاض مستويات الطاقة.

– التعب هو عرض شائع جداً، إذا أظهرت اختبارات الدم أن لديك فقر دم غير مبرر وانخفاض الهيموجلوبين مع انخفاض مستويات الحديد فمن المهم أن تزور أخصائي أمراض الجهاز الهضمي.

– فقدان الوزن غير المبرر.

– كتلة في البطن

في بعض الأحیان یمکن أن تکون السرطانات الکبیرة كتلة داخل البطن.

– أعراض انسداد الأمعاء

يمكن أن يسبب سرطان الأمعاء المتقدم انسداد في القولون وينتج عنه ألم شديد في البطن، وتورم البطن والقيء والإمساك.

الوقاية أمر أساسي

الوقاية دائما أفضل من العلاج في أي سن! ويمكن التغييرات البسيطة في نمط حياتك أن تساعدك على الاعتناء بصحتك على المدى الطويل، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الأمعاء مثل:

– التقليل من أكل اللحوم المصنعة

– التقليل في تناول الكحوليات

– الامتناع عن التدخين

– عدم الإفراط في السمنة

– تناول الفاكهة باستمرار

– ممارسة الرياضة على الدوام