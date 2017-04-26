بريطانيا.. تقنية جديدة لاختصار العمليات الجراحية لأمراض الرئة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أدخلت مستشفيات مدينة شيفيلد الواقعة شمال انجلترا تقنية تعد الأولى من نوعها في جراحة أمراض الرئة حول العالم، حيث تختصر مدة العملية الجراحية، وتقلل من مخاطر مضاعفات وألم ما بعد الجراحة.

وبحسب استشارية جراحة الصدر لورا سوتشي، فإن الإجراء الجديد المعروف باسم VATS من المقرر توسعه حول المملكة المتحدة، مبينة لوسائل إعلامية بريطانية، أنه يمكن المرضى من التعافي بشكل أسرع والعودة إلى المنزل عاجلا إذ ينعشهم خلال أربعة أيام فقط، خلافاً للتقنيات التقليدية التي تنعشهم في غضون ثمانية أيام.

وشرحت سوتشي، أن الأدوات الجراحية للتقنية مزودة بكاميرا مدمجة لمراقبة تنفيذ العملية وتعمل بدلا من فتح شقين أو ثلاثة شقوق منفصلة، بفتح شق واحد فقط لا يتعدى أربعة سنتيمترات، ما يترك ندبة أصغر.

وتابعت، أن مريض سرطان الرئة يمكن إزالة ثلث أو نصف الرئة والعودة للمنزل بعد أربعة أيام، موضحة أنه بفضل التقنية الجديدة لم تعد تستخدم إبرة التخدير الإبيدورال ما يؤدي لتخفيف الآلام الناتجة عنه.