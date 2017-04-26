اكتشاف علاج جذري لوباء الملاريا من ورق الشجر

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

توصلت الباحثة الأمريكية باميلا ويثرز، الأستاذة في معهد ورسستر البوليتكنيك في الولايات المتحدة، إلى حل جذري وغير مكلف لعلاج وباء الملاريا باستخدام أقراص صنعتها من أوراق مجففة من نبتة الشيح حَوْليّ.

وأجرت الباحثة تجربة لإثبات مدى نجاح الاكتشاف على عينة من حاملي المرض في جمهورية الكونغو، والذين تتراوح أعمارهم من 14 شهرا إلى 60 عاماً ولم يتحسنوا عند أخذهم عقاقير العلاج التقليدية.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة فيتومديسين الدولية والمعنية بالعلاج الطبيعي، تماثلهم للشفاء التام بعد خمس أيام من تعاطيهم العقار الجديد، وأظهر الفحص المعملي خلو دمهم من طفيليات الملاريا.

وتنتقل الملاريا للإنسان عن طريق البعوض، وتؤثر على 212 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتشمل أعراضها فقدان الوعي، ضيق في التنفس، وتشنجات، واستسقاء الرئة.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا في العام 2015، 429 ألف حالة وفاة حول العالم، وإصابة 212 مليون حالة جديدة بالوباء.