“سلامة النائم”.. أول سرير محمول مصمم خصيصًا لأطفال التوحد (صورة)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

صنعت مصممة الديكور الأمريكية روز موريس سريرًا، يعد الأول من نوعه أطلقت عليه اسم “سلامة النائم”، وهو معد خصيصًا للأطفال المصابين بالتوحد للحفاظ عليهم من المخاطر.

وبحسب صحف أمريكية، فإن السرير قابل للتنقل وصممته موري بفضاء داخلي توسعي ومريح، وله شبكة واقية تم تصميمها بحيث يتم إغلاقها على أطفال التوحد ليشعر كأنه في فضاء مفتوح، ولا يمكنه الخروج من السرير دون مساعدة شخص آخر.

الفكرة جاءت لروز موريس بعدما أنجبت طفل توحد، وعلى مدى عامين عاشت تجربة صعبة وحالة من القلق الدائم على طفلها الذي يستيقظ ليلًا ويتجول في أنحاء المنزل، فضلًا عن معاناتها عند قضاء عطلة العمل براحة.

وبسبب البيئة الجديدة التي تعيشها، أنشأت هذا السرير الذي ترى أنه سيوفر الحماية لجميع الأطفال المصابين بالتوحد، كما سيشعر الآباء بالراحة عند إيواء أطفالهم داخله.