توأم سيامي ترفضان الانفصال عن بعضهما رغم أوامر الأطباء

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

ترفض التوأم السيامي المكسيكي “لوبيتا” و “كارمن اندراد” الانفصال عن بعضهما، رغم أن الأطباء يؤكدون ضرورة إجراء عملية الفصل لأن واحدة منهما تعاني من مشاكل في التنفس، لكنها عملية خطيرة والشقيقتان ترفضان المغامرة، وتقولان في تصريح للصحافة المحلية :”لماذا تريدون تحويلنا إلى النصف؟”.

وعند مولد لوبيتا وكارمن قبل 16 عاماً، لم يتوقع الأطباء أن يستمرا على قيد الحياة أكثر من 3 أيام، فهما ملتصقتان من القفص الصدري حتى الحوض، ولكل واحدة منهما ذراعان وقدم واحدة، تتحكم كارمن في اليمنى ولوبيتا في اليسرى .

وبالنسبة للأعضاء الداخلية، لكل فتاة قلب ورئتان ومعدة، لكنهما مشتركتان في الكبد والجهاز الهضمي و التناسلي.

وتعاني لوبيتا من انحراف في العمود الفقري جانبيا، مما يضغط على رئتها ويجعلها لا تستفيد إلا من 40 بالمائة من قدراتها التنفسية، وعندما تجد صعوبة في التنفس تقوم كارمن بمساعدتها.

وتبرر الشقيقتان رفضهما بان كلا منهما ستتحرك بقدم واحدة بعد العملية، كما ستخضع لسنوات من العلاج، وتضيفان:”وقد تعودنا نفسيا على أن نكون معا، لذا نحن نعيش حياتنا وحسب”.

وقضت التوأم فترة من حياتهما في العلاج للتأقلم مع أسلوب عيشهما، وبدأتا بالمشي و هما في الرابعة.

ورغم جسديهما الملتصقين إلا أن لهما شخصيتين مختلفتين، وحلم مشترك واحد، وهو العمل في مجال الطب البيطري، لأن :”الحيوانات لا تتكلم ، لكنها تعرف ما تشعر به فقط من الاهتزازات الصادرة عنك”.