يقمع السرطان.. تعرف على 5 فوائد صحية لعصير الأناناس

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

اُستخدم الأناناس منذ فترة طويلة كعلاج منزلي قديم لمشكلات الجهاز الهضمي والالتهابات، وتمت دراسة فوائده المحتملة لجهاز المناعة، والقدرة على تسريع وقت الشفاء.

ووفقًا لصحيفة “مديكال نيوز توداي” الطبية الأمريكية، فإن هناك أكثر من 100 نوع مختلف من الأناناس ولكن يتم زرع 8 أصناف منها فقط.

ويشمل شرب عصير الأناناس 5 فوائد صحية:

1- تعزيز الجهاز المناعي

يعزز شرب عصير الأناناس جهاز المناعة ويسرع وقت الشفاء من الأمراض.

كما وجدت دراسة أن الأطفال الذين شربوا عصير الأناناس أصيبوا بعدد أقل من العدوى الفيروسية والبكتيرية من أولئك الذين لم يشربوا العصير.

2- تعزيز عملية الهضم

يحتوي الأناناس على إنزيم بروميلين الذي يساعد على تحلل وهضم البروتينات. كما يؤخذ بروميلين في شكل كبسولة للحد من التورم والكدمات والألم بعد الجراحة.

ورغم ذلك لا يوفر عصير الأناناس واستهلاكه ما يكفي من بروميلين لاستخدامها كعلاج طبي للشفاء.

3- إمكانية قمع السرطان

أظهرت دراسة أن استخدام عصير الأناناس الطازج ساعد في قمع نمو خلايا سرطان المبيض والقولون، لكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من ذلك.

ووفقًا لقسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة، قد يلعب بيتا كاروتين دورًا وقائيًا من سرطان البروستاتا.

كما وُجِد أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين أكثر من غيرهم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون.

4- الجلد

يحتوي عصير الأناناس على فيتامين سي وبيتا كاروتين وهذه المواد المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد على مكافحة تلف الجلد الناجم عن الشمس والتلوث والحد من التجاعيد وتحسين نسيج الجلد بشكل عام.

كما يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين وهو بروتين مهم وأساسي للجلد.

5- العيون

وجدت دراسة أن النظام الغذائي الغني بفيتامين سي يمكن أن يقلل من خطر حدوث إعتام عدسة العين.